Еще 29 энергоузлов поражены на оккупированных территориях, в частности в Крыму, - Мадяр. ВИДЕО
Силы беспилотных систем в рамках операции "Крымский выключатель off" нанесли удары по еще 29 энергоузлам на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской областей и в Крыму.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Всего в рамках операции с 1 июля по 13 августа было поражено 240 энергоузлов.
"Отключение электроэнергии стационарных радаров и других элементов ПВО противника нарушает систему защиты неба и открывает путь Свободолюбивой Украинской Птице", — подчеркнул командующий.
Поражение
По данным Бровди, под ударами:
- Балаклавская ТЭС, г. Севастополь, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Бильмак", нп Каменка, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", г. Бердянск, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "ГПП", нп Бердянск, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "ГПП" (повторно), нп Бердянск, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Приморская", г. Приморск, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Черниговка", нп Черниговка, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Ботиевская", пгт Приморский Посад, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Морская", населенный пункт Бердянск, Запорожская область, 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская" (повторно), нп Бердянск, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-3", г. Мариуполь, Донецкая обл., 427-я обр СБС "Рарог";
- Электроподстанция ПС 110 кВ "НС-2", г. Мариуполь, Донецкая обл., 427-я обр СБС "Рарог";
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Ильич", г. Мариуполь, Донецкая обл., 427-я обр СБС "Рарог";
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Володарская", нп Никольское, Донецкая обл., 427-я бригада СБС "Рарог";
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Факел", г. Бердянск, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Лазурная", нп Бердянск, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-6", г. Мариуполь, Донецкая обл., 411-я бригада СБС "Ястребы";
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Андреевка", нп Андреевка, Запорожская обл., 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Электроподстанция ПС 150 кВ "Андреевка", пгт Андреевка, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС;
- Электроподстанция, нп Сватово, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
- Электроподстанция, нп Михайловка, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
- Электроподстанция, населенный пункт Лозовский, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
- Электроподстанция, населенный пункт Винницкое, Донецкая обл., группировка СБС ГВ БАС "Феникс" ГПСУ;
- Электроподстанция, населенный пункт Ривнополь, Донецкая область, 6-я батарея 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";
- Электроподстанция, населенный пункт Бердянск, Запорожская область, 5-я батарея 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра" при содействии СБУ;
- Электроподстанция, нп Широкино, Донецкая обл., 412-я обр СБС "Nemesis";
- Электроподстанция, нп Сокологорное, Запорожская обл., 412-я бригада СБС "Nemesis";
- Электроподстанция, нп Араповка, Луганская обл., 9-я бригада СБС;
- Газораспределительная станция ГРС-1 "Мариуполь", населенный пункт Мариуполь, Донецкая область, 427-я бригада СБС "Рарог".
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