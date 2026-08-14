Ще 29 енерговузлів уражено на окупованих територіях, зокрема у Криму, - Мадяр. ВIДЕО
Сили безпілотних систем в рамках операції "Кримський рубильник off" уразили ще 29 енерговузлів на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської областей та в Криму.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Всього в рамках операції з 1 липня по 13 серпня уражено 240 енерговузлів.
"Знеструмлення стаціонарних радарів та інших елементів ППО противника порушує систему захисту неба і відкриває шлях Волелюбному Українському Птаху", - наголосив командувач.
Ураження
За даними Бровді, під ударами:
- Балаклавська ТЕС, нп Севастополь, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Більмак", нп Кам'янка, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "ГПП", нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "ГПП" (повторно), нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Приморська", нп Приморськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Чернігівка", нп Чернігівка, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Ботієвська", нп Приморський Посад, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Морська", нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська" (повторно), нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-3", нп Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС "Рарог";
- Електропідстанція ПС 110 кВ "НС-2", нп Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС "Рарог";
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Ілліч", нп Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС "Рарог";
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Володарська", нп Микільське, Донецька обл., 427 ОБр СБС "Рарог";
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Факел", нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Лазурна", нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-6", нп Маріуполь, Донецька обл., 411 ОБр СБС "Яструби";
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Андріївка", нп Андріївка, Запорізька обл., 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Андріївка", нп Андріївка, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС;
- Електропідстанція, нп Сватове, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
- Електропідстанція, нп Михайлівка, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
- Електропідстанція, нп Лозівський, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
- Електропідстанція, нп Вінницьке, Донецька обл., угруповання СБС ГВ БАС "Фенікс" ДПСУ;
- Електропідстанція, нп Рівнопіль, Донецька обл., 6 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
- Електропідстанція, нп Бердянськ, Запорізька обл., 5 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра" за сприяння СБУ;
- Електропідстанція, нп Широкине, Донецька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis";
- Електропідстанція, нп Сокологірне, Запорізька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis";
- Електропідстанція, нп Арапівка, Луганська обл., 9 ОБр СБС;
- Газорозподільна станція ГРС-1 "Маріуполь", нп Маріуполь, Донецька обл., 427 ОБр СБС "Рарог".
Топ коментарі
+5 Олег Шестакович
показати весь коментар14.08.2026 09:47 Відповісти Посилання
+3 scanncode scanncode
показати весь коментар14.08.2026 10:03 Відповісти Посилання
+1 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар14.08.2026 09:57 Відповісти Посилання
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