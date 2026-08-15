Біля Балаклави зафіксували пожежі на позиціях ППО РФ та в районі пусків "Іскандерів". СУПУТНИКОВІ ФОТО
В окупованому Криму поблизу Балаклави зафіксували дві пожежі в районах, де розташовані російські військові об’єкти. Одна з них виникла біля території, з якої РФ здійснює пуски ракет "Іскандер", інша, ймовірно, у місці дислокації російської ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.
Першу пожежу відмічено на мисі Кая-Баші, звідки здійснюються пуски ракет "Іскандер", друга пожежа - на висотах Кая-Баш, між мисом Фіолент та мисом Кая-Баші, де дислокується росППО.
Також зазначається, що близько третьої ночі 15 серпня після трьох вибухів спалахнула сильна пожежа в районі Балаклави, було чути детонацію.
Також підписники повідомляли про вибухи в районі мису Фіолент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль