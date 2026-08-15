Брала деньги за "эвакуацию" пропавших без вести военнослужащих: псевдоволонтерку приговорили к 3 годам тюрьмы
Осуждена псевдоволонтер, которая выманивала деньги под предлогом "эвакуации" пропавших без вести военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Обманула 5 родственниц военнослужащих
Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что с ноября 2025 года по январь 2026 года женщина обманула пятерых родственниц военнослужащих, которые разыскивали своих близких.
Она создавала фейковые аккаунты в Facebook и мессенджерах, находила публикации семей пропавших без вести военнослужащих и выходила с ними на связь, представляясь волонтером.
"Женщина сообщала родственникам, что их близких якобы нашли живыми, но они находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в срочной эвакуации из "серой зоны". За организацию такой "эвакуации" просила перечислить деньги.
Чтобы убедить потерпевших в правдивости своих слов, псевдоволонтер использовала фотографии военнослужащих, которые находила на страницах их родственников в соцсетях", — говорится в сообщении.
После получения средств она придумывала новые обстоятельства. В частности, сообщала, что денег для эвакуации недостаточно, и убеждала родственников делать новые переводы.
Сколько средств выманила мошенница?
Таким образом женщина завладела более чем 75 тыс. грн у пяти потерпевших.
Какое решение принял суд?
По публичному обвинению прокуроров Окружной прокуратуры города Черновцы 42-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве в отношении семей военнослужащих, пропавших без вести во время войны (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
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