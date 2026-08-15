Брала деньги за "эвакуацию" пропавших без вести военнослужащих: псевдоволонтерку приговорили к 3 годам тюрьмы

Осуждена псевдоволонтер, которая выманивала деньги под предлогом "эвакуации" пропавших без вести военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обманула 5 родственниц военнослужащих

Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что с ноября 2025 года по январь 2026 года женщина обманула пятерых родственниц военнослужащих, которые разыскивали своих близких.

Она создавала фейковые аккаунты в Facebook и мессенджерах, находила публикации семей пропавших без вести военнослужащих и выходила с ними на связь, представляясь волонтером.

Читайте также: Продавали квартиры, у которых уже были владельцы: в Киеве раскрыта схема с убытками на 175 млн грн, — Кравченко. ВИДЕО

"Женщина сообщала родственникам, что их близких якобы нашли живыми, но они находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в срочной эвакуации из "серой зоны". За организацию такой "эвакуации" просила перечислить деньги.

Чтобы убедить потерпевших в правдивости своих слов, псевдоволонтер использовала фотографии военнослужащих, которые находила на страницах их родственников в соцсетях", — говорится в сообщении.

После получения средств она придумывала новые обстоятельства. В частности, сообщала, что денег для эвакуации недостаточно, и убеждала родственников делать новые переводы.

Сколько средств выманила мошенница?

Таким образом женщина завладела более чем 75 тыс. грн у пяти потерпевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более $2 млн, 22 транспортных средства, золото и часы: прекращена деятельность 94 мошеннических колл-центров, — Кравченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Какое решение принял суд?

По публичному обвинению прокуроров Окружной прокуратуры города Черновцы 42-летнюю местную жительницу признали виновной в мошенничестве в отношении семей военнослужащих, пропавших без вести во время войны (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.