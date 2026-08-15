Россияне атаковали комбайн в Запорожском районе: двое человек ранены
Утром 15 августа российские военные атаковали с помощью FPV-дрона комбайн, который работал в поле во время уборки урожая в Запорожском районе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.
В результате атаки ранения получили двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Что предшествовало?
Ночью 15 августа российские захватчики атаковали Запорожье беспилотниками. Попали по "Эпицентру" и промышленному предприятию.
Утром с помощью FPV-дронов нанесли удар по автомобилям в селе Украинка.
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