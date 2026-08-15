Росіяни атакували комбайн у Запорізькому районі: двоє людей поранені
Зранку 15 серпня російські військові атакували fpv-дроном комбайн, який працював у полі під час збору врожаю в Запорізькому районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Унаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків віком 30 та 32 роки.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Що передувало?
Вночі 15 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Поцілили по "Епіцентру" та промисловому підприємству.
Зранку fpv-дронами ударили по автівках у селі Українка.
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