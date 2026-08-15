Чувствую себя человеком, у которого нет дома. Его у меня отняли, - глава Запорожской ОГА Федоров
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что в оккупированном Мелитополе остались его собственное жилье и родительский дом. По его словам, стремление вернуть имущество, захваченное российскими оккупантами, является одной из главных причин, по которой он продолжает работать на государственной должности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, считает ли он себя внутренне перемещенным лицом.
Оккупанты отняли дом
"Я точно чувствую себя человеком, у которого нет дома. Мой дом у меня забрали. Больше всего, по чему я скучаю на оккупированной территории, — это по родительскому дому", — рассказал он.
Глава Запорожской ОГА отметил, что в родительский дом его семья переехала, когда он учился в первом классе.
Воспоминания Федорова о родительском доме
"Отец сам его строил. Мы переехали туда, когда там еще не было ремонта, мы постепенно его делали. Уже потом ездил к родителям в субботу или воскресенье, на обед к маме. Есть выражение "родительский дом". Вот это оно. Это больше всего, по чему я скучаю. Поэтому я точно человек, у которого отняли дом, и точно должен вернуть свой дом. Это одна из главных причин, почему я сегодня на государственной службе. Это правда. Я хочу вернуть свой дом", — добавил Федоров.
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