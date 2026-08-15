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Новини Окупація Мелітополя
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Відчуваю себе людиною, у якої немає дому. Його забрали, - голова Запорізької ОВА Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що в окупованому Мелітополі залишилися його власне житло та батьківська оселя. За його словами, прагнення повернути загарбане російськими окупантами майно є однією з головних причин, чому він продовжує працювати на державній посаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтервʼю Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи відчуває себе ВПО.

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Окупанти забрали дім 

"Я точно відчуваю себе людиною, у якої немає дому. Мій дім в мене забрали. Найбільше, за чим я сумую на окупованій території - це за батьківським будинком", - розповів він.

Очільник Запорізької ОВА зазначив, що у батьківський будинок його родина переїхала, коли він навчався в першому класі.

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Спогади Федорова про батьківський дім

"Батько сам його будував. Ми переїхали туди, коли там ще ремонту не було, ми поступово його робили. Вже потім їздив до батьків у суботу чи неділю, на обід до мами. Є вираз "батьківська хата". Ось це воно. Це найбільше, за чим я сумую. Тож, я точно людина, у якої забрали дім, і точно мій дім маю повернути. Це одна з найголовніших причин, чому я сьогодні на державній службі. Це правда. Я хочу повернути свій дім", - додав Федоров.

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Автор: 

Мелітополь (779) окупація (7036) Запорізька область (5159) Федоров Іван (668) Мелітопольський район (38)
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Топ коментарі
+8
На державній посаді ти вже мабуть збив собі грошенят з на десяток хатинок
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15.08.2026 14:20 Відповісти
+8
В чому свиня? - шо злодії при владі?
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15.08.2026 14:27 Відповісти
+6
тобто хлопчик на державній посаді тільки для того щоб, забрати свій дім, все інше йому до сріки. зєлупа вміє знаходити на відповідальні посади тупе бидло.
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15.08.2026 14:27 Відповісти

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