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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку Удари по логістиці РФ
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Росіянин скиглить про удари дронів по логістиці РФ біля Мелітополя: "Не доезжая 40 километров х#ярят все". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин дорогою до тимчасово окупованого Мелітополя скаржиться на системні удари українських дронів по військовій логістиці РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах окупант показує палаючий російський військовий КАМАЗ, який був уражений українськими безпілотниками.

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За словами окупанта, удари завдаються не лише поблизу лінії фронту, а й за 40 кілометрів від Мелітополя, через що військова логістика окупантів зазнає постійних втрат.

"Опять у#бали! Не доезжая до Мелитополя километров 40 х#ярят все! Вь#бали военный КАМАЗ", - скиглить окупант.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

Мелітополь (781) Запорізька область (5090) атака (1786) логістика (183) дрони (8653) Мелітопольський район (36)
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Топ коментарі
+24
Під@#си це ви кацапські паскуди які приперлися на нашу землю !
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08.07.2026 21:27 Відповісти
+10
Під.р прикацаплений це тільки квітки.
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08.07.2026 21:30 Відповісти
+9
То черешень переїли..
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08.07.2026 21:26 Відповісти

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