Росіянин скиглить про удари дронів по логістиці РФ біля Мелітополя: "Не доезжая 40 километров х#ярят все". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин дорогою до тимчасово окупованого Мелітополя скаржиться на системні удари українських дронів по військовій логістиці РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах окупант показує палаючий російський військовий КАМАЗ, який був уражений українськими безпілотниками.
За словами окупанта, удари завдаються не лише поблизу лінії фронту, а й за 40 кілометрів від Мелітополя, через що військова логістика окупантів зазнає постійних втрат.
"Опять у#бали! Не доезжая до Мелитополя километров 40 х#ярят все! Вь#бали военный КАМАЗ", - скиглить окупант.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+24 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар08.07.2026 21:27 Відповісти Посилання
+10 Asko Poom
показати весь коментар08.07.2026 21:30 Відповісти Посилання
+9 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар08.07.2026 21:26 Відповісти Посилання
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