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Новости Видео Боевіе действия на Запорожье Удары по логистике РФ
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Россиянин жалуется на удары дронов по логистике РФ возле Мелитополя: "Не доезжая 40 километров, х#ярят всё". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин по дороге во временно оккупированный Мелитополь жалуется на систематические удары украинских дронов по военной логистике РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах оккупант показывает горящий российский военный КАМАЗ, который был поражён украинскими беспилотниками.

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По словам оккупанта, удары наносятся не только вблизи линии фронта, но и в 40 километрах от Мелитополя, из-за чего военная логистика оккупантов несет постоянные потери.

"Опять у#бали! Не доезжая до Мелитополя километров 40, х#ярят всё! Вь#бали военный КАМАЗ", — ныет оккупант.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Мелитополь (628) Запорожская область (4565) атака (1714) логистика (145) дроны (7564) Мелитопольский район (36)
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Топ комментарии
+17
Під@#си це ви кацапські паскуди які приперлися на нашу землю !
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08.07.2026 21:27 Ответить
+9
Під.р прикацаплений це тільки квітки.
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08.07.2026 21:30 Ответить
+7
То черешень переїли..
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08.07.2026 21:26 Ответить

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