Россиянин жалуется на удары дронов по логистике РФ возле Мелитополя: "Не доезжая 40 километров, х#ярят всё". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин по дороге во временно оккупированный Мелитополь жалуется на систематические удары украинских дронов по военной логистике РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах оккупант показывает горящий российский военный КАМАЗ, который был поражён украинскими беспилотниками.

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По словам оккупанта, удары наносятся не только вблизи линии фронта, но и в 40 километрах от Мелитополя, из-за чего военная логистика оккупантов несет постоянные потери.

"Опять у#бали! Не доезжая до Мелитополя километров 40, х#ярят всё! Вь#бали военный КАМАЗ", — ныет оккупант.

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