Зеленский анонсировал закон об украинских национальных святынях ко Дню Независимости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к Дню Независимости Украины будет подготовлен законопроект об украинских национальных святынях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил 15 августа во время торжественной государственно-церковной церемонии по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры в Киеве.
Президент отметил, что уже подписал указ о мерах на государственном уровне по защите украинских национальных святынь.
По его словам, соответствующий закон должен четко определить, какие объекты являются украинскими национальными святынями и какие шаги необходимы для их защиты на всей территории государства.
Закон должен определить статус украинских святынь
Зеленский сообщил, что уже обсудил этот вопрос с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Также он призвал парламент поддержать соответствующий законопроект.
Защиту культурного наследия хотят усилить
По словам президента, новый статус должен расширить возможности в сфере защиты украинских святынь, музейных коллекций и в целом украинского наследия.
Речь идет, в частности, об условиях труда, финансовых возможностях, а также политических и юридических инструментах для защиты национального наследия.
Законопроект об украинских национальных святынях должны подготовить ко Дню Независимости Украины.
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