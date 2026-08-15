Зеленский анонсировал закон об украинских национальных святынях ко Дню Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к Дню Независимости Украины будет подготовлен законопроект об украинских национальных святынях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил 15 августа во время торжественной государственно-церковной церемонии по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры в Киеве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Президент отметил, что уже подписал указ о мерах на государственном уровне по защите украинских национальных святынь.

По его словам, соответствующий закон должен четко определить, какие объекты являются украинскими национальными святынями и какие шаги необходимы для их защиты на всей территории государства.

Читайте: Зеленский до сих пор не может найти кандидата на должность посла Украины в США, - Politico

Закон должен определить статус украинских святынь

Зеленский сообщил, что уже обсудил этот вопрос с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Также он призвал парламент поддержать соответствующий законопроект.

Читайте также: Украинские удары с большого расстояния поразили "Прогресс", "Саваслейку" и нефтяной объект РФ, - Зеленский

Защиту культурного наследия хотят усилить

По словам президента, новый статус должен расширить возможности в сфере защиты украинских святынь, музейных коллекций и в целом украинского наследия.

Речь идет, в частности, об условиях труда, финансовых возможностях, а также политических и юридических инструментах для защиты национального наследия.

Законопроект об украинских национальных святынях должны подготовить ко Дню Независимости Украины.