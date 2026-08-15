РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16544 посетителя онлайн
Новости
1 765 32

Зеленский анонсировал закон об украинских национальных святынях ко Дню Независимости

Зеленский призвал Раду поддержать закон о национальных святынях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к Дню Независимости Украины будет подготовлен законопроект об украинских национальных святынях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил 15 августа во время торжественной государственно-церковной церемонии по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры в Киеве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Президент отметил, что уже подписал указ о мерах на государственном уровне по защите украинских национальных святынь.

По его словам, соответствующий закон должен четко определить, какие объекты являются украинскими национальными святынями и какие шаги необходимы для их защиты на всей территории государства.

Читайте: Зеленский до сих пор не может найти кандидата на должность посла Украины в США, - Politico

Закон должен определить статус украинских святынь

Зеленский сообщил, что уже обсудил этот вопрос с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Также он призвал парламент поддержать соответствующий законопроект.

Читайте также: Украинские удары с большого расстояния поразили "Прогресс", "Саваслейку" и нефтяной объект РФ, - Зеленский

Защиту культурного наследия хотят усилить

По словам президента, новый статус должен расширить возможности в сфере защиты украинских святынь, музейных коллекций и в целом украинского наследия.

Речь идет, в частности, об условиях труда, финансовых возможностях, а также политических и юридических инструментах для защиты национального наследия.

Законопроект об украинских национальных святынях должны подготовить ко Дню Независимости Украины.

Автор: 

День Независимости (1160) Зеленский Владимир (25529)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Кооператив "Династия" входит?
показать весь комментарий
15.08.2026 18:53 Ответить
+15
Яке ти маєш відношення до українських святинь, чорт?
показать весь комментарий
15.08.2026 19:17 Ответить
+14
А себе проголосиш головним святим?🤦
показать весь комментарий
15.08.2026 18:51 Ответить

Загрузка...

 
 