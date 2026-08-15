Зеленський анонсував закон про українські національні святині до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності України буде підготовлено законопроєкт про українські національні святині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив 15 серпня під час урочистої державно-церковної церемонії з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври в Києві.

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Президент зазначив, що вже підписав указ про заходи на рівні держави для захисту українських національних святинь.

За його словами, відповідний закон має чітко визначити, які об’єкти є українськими національними святинями та які кроки необхідні для їхнього захисту на всій території держави.

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Закон має визначити статус українських святинь

Зеленський повідомив, що вже обговорив це питання з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Ткож він закликав парламент підтримати відповідний законопроєкт.

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Захист спадщини хочуть посилити

За словами президента, новий статус має посилити можливості у сфері захисту українських святинь, музейних колекцій та загалом української спадщини.

Йдеться, зокрема, про умови праці, фінансові можливості, а також політичні та юридичні інструменти для захисту національної спадщини.

Законопроєкт про українські національні святині мають підготувати до Дня Незалежності України.