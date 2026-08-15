На Одесщине в море нашли тело 14-летнего подростка: его унесло на семь километров от берега

В Одесской области в море обнаружили тело 14-летнего подростка, пропавшего во время купания 13 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

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Трагедия произошла на территории Лиманской общины. К поискам подростка были привлечены полицейские, водолазы ГСЧС, военнослужащие Государственной пограничной службы и территориальной обороны.

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Тело нашли в семи километрах от места исчезновения

15 августа около 16:00 во время поисковых работ тело юноши обнаружили в воде.

По данным полиции, его нашли примерно в семи километрах от места, где он вошел в море.Тело молодого человека обнаружили в воде примерно в семи километрах от места его исчезновения.

После этого тело погибшего вытащили на берег.

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Полиция напомнила о запрете купания

Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Правоохранители призвали не пренебрегать запретами и соблюдать правила безопасности.

В полиции напомнили, что на территории Белгород-Днестровского района пляжи остаются закрытыми для посещения и купания.