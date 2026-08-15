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Дроны массированно атаковали Белгород-Днестровский район: под ударом оказалась обувная фабрика. ФОТОрепортаж
В Белгород-Днестровском районе Одесской области вражеские беспилотники подвергли массированной атаке гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
По данным ОГА, многочисленные попадания пришлись на территорию обувной фабрики. Повреждены склады и столовая. Возникли пожары. Также произошли возгорания на территории неработающего предприятия и заброшенного частного жилого дома. Спасатели на данный момент ликвидировали все пожары.
Обошлось без пострадавших
По предварительной информации, к счастью, погибших и пострадавших нет.
Что предшествовало?
По данным Воздушных сил, ночью были уничтожены 124 из 152 вражеских БпЛА и 3 "Бандероли".
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