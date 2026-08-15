Обезврежены 124 из 152 вражеских БпЛА и 3 "Бандероли", - Воздушные силы

В ночь на 15 августа 2026 года войска РФ нанесли удар с использованием 152 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов, а также 3 барражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 16 точках, а также падение обломков сбитых БПЛА в одной точке.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

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