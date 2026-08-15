Знешкоджено 124 зі 152 ворожих БпЛА та 3 "Бандеролі", - Повітряні сили

У ніч на 15 серпня 2026 року війська РФ атакували 152 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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