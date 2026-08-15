Знешкоджено 124 зі 152 ворожих БпЛА та 3 "Бандеролі", - Повітряні сили
У ніч на 15 серпня 2026 року війська РФ атакували 152 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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