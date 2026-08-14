У липні РФ застосувала вп’ятеро більше реактивних БпЛА, ніж у червні, - Ігнат

Росія нарощує застосування реактивних безпілотників, однак наразі звичайних "Шахедів" залишається більше.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він уточнив попередню заяву:

"Щодо ДВОХ ТРЕТИН реактивних БпЛА - ось коректна цитата: Під час ДЕЯКИХ АТАК реактивні БпЛА росії становлять до двох третин від загальної кількості застосованих дронів".

За словами Ігната, ситуація динамічно змінюється.

"Противник збільшує відсоток реактивних БпЛА. Скажімо, у липні противник застосував у 5 разів більше реактивних БпЛА, ніж у червні.

Наразі звичайних шахедів більше. Наприклад, під час нічної атаки 14 серпня противник застосував 108 БплА. Понад 30 із них - реактивні!" - додав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

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