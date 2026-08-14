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Новини Реактивний шахед
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У липні РФ застосувала вп’ятеро більше реактивних БпЛА, ніж у червні, - Ігнат

Дрон РФ залетів у Молдову 13 травня

Росія нарощує застосування реактивних безпілотників, однак наразі звичайних "Шахедів" залишається більше.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він уточнив попередню заяву:

"Щодо ДВОХ ТРЕТИН реактивних БпЛА - ось коректна цитата: Під час ДЕЯКИХ АТАК реактивні БпЛА росії становлять до двох третин від загальної кількості застосованих дронів".

За словами Ігната, ситуація динамічно змінюється.

"Противник збільшує відсоток реактивних БпЛА. Скажімо, у липні противник застосував у 5 разів більше реактивних БпЛА, ніж у червні.

Наразі звичайних шахедів більше. Наприклад, під час нічної атаки 14 серпня противник застосував 108 БплА. Понад 30 із них - реактивні!" - додав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

Читайте: Ухвалено рішення обмежити дані щодо ворожої балістики в ранкових зведеннях: у режимі онлайн інформуватиметься усе без змін, - Ігнат

РФ нарощує застосування реактивних шахедів

Автор: 

Повітряні сили (3694) Ігнат Юрій (898) Шахед (2423)
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Топ коментарі
+3
Для «безпеки», треба перестати повідомляти про кількість збитих реактивних дронів.
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14.08.2026 15:58 Відповісти
+2
Він хоче бути схожим на кокошенко але виходить не дуже, свого нічого нема, все просрано, вкрадено, попиляно і зосталися тільки звіти, не дивно що люди тікають масово в сзч дивлячись на цей бардак в зсу..
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14.08.2026 16:00 Відповісти
+1
Мабуть скоро так і буде.сплчатеу прибрали з обмінників вартість долара, потім кількість ворожої балістики, в Польщі не говорити, що українець, через пару місяців мовчати, що замерзаєш.
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14.08.2026 16:19 Відповісти

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