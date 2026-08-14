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Новости Реактивный шахед
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В июле РФ применила в пять раз больше реактивных БПЛА, чем в июне, - Игнат

Дрон РФ залетел в Молдову 13 мая

Россия все чаще применяет реактивные беспилотники, однако на данный момент обычных "шахедов" по-прежнему больше.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он уточнил предыдущее заявление:

"Что касается ДВУХ ТРЕТЬИХ реактивных БПЛА - вот точная цитата: во время НЕКОТОРЫХ АТАК реактивные БПЛА России составляют до двух третей от общего количества задействованных дронов".

По словам Игната, ситуация динамично меняется.

"Противник увеличивает долю реактивных БПЛА. Скажем, в июле противник применил в 5 раз больше реактивных БПЛА, чем в июне.

Сейчас обычных "шахедов" больше. Например, во время ночной атаки 14 августа противник применил 108 БПЛА. Более 30 из них - реактивные!" - добавил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.

Читайте: Принято решение ограничить данные о вражеской баллистике в утренних сводках: в режиме онлайн информация будет предоставляться без изменений, - Игнат

Россия наращивает применение реактивных шахидов

Автор: 

Воздушные силы (3346) Игнат Юрий (705) Шахед (2415)
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Топ комментарии
+4
Для «безпеки», треба перестати повідомляти про кількість збитих реактивних дронів.
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14.08.2026 15:58 Ответить
+2
Він хоче бути схожим на кокошенко але виходить не дуже, свого нічого нема, все просрано, вкрадено, попиляно і зосталися тільки звіти, не дивно що люди тікають масово в сзч дивлячись на цей бардак в зсу..
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14.08.2026 16:00 Ответить
+2
У липні РФ застосувала вп'ятеро більше реактивних БпЛА, ніж у червні, Україне теж ....не застосувала
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14.08.2026 16:47 Ответить

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