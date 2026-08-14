В июле РФ применила в пять раз больше реактивных БПЛА, чем в июне, - Игнат
Россия все чаще применяет реактивные беспилотники, однако на данный момент обычных "шахедов" по-прежнему больше.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
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Он уточнил предыдущее заявление:
"Что касается ДВУХ ТРЕТЬИХ реактивных БПЛА - вот точная цитата: во время НЕКОТОРЫХ АТАК реактивные БПЛА России составляют до двух третей от общего количества задействованных дронов".
По словам Игната, ситуация динамично меняется.
"Противник увеличивает долю реактивных БПЛА. Скажем, в июле противник применил в 5 раз больше реактивных БПЛА, чем в июне.
Сейчас обычных "шахедов" больше. Например, во время ночной атаки 14 августа противник применил 108 БПЛА. Более 30 из них - реактивные!" - добавил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.
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