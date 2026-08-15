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Дрони масовано атакували Білгород-Дністровський район: під ударом взуттєва фабрика. ФОТОрепортаж
В Білгород-Дністровському районі на Одещині ворожі безпілотники масовано атакували цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
За даними ОВА, числених влучань зазнала територія взуттєвої фабрики. Пошкоджено склади та їдальню. Виникли пожежі. Також сталися загоряння на території непрацюючого підприємства та закинутого приватного житлового будинку. Рятувальники наразі ліквідували всі пожежі.
Минулося без постраждалих
За попередньою інформацією, на щастя, загиблих та постраждалих немає.
Що передувало?
За даними Повітряних сил, вночі було знешкоджено 124 зі 152 ворожих БпЛА та 3 "Бандеролі".
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