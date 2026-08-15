На Одещині в морі знайшли тіло 14-річного хлопця: його віднесло на сім кілометрів від берега

В Одеській області в морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник під час купання 13 серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

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Трагедія сталася на території Лиманської громади. До пошуків підлітка залучили поліцейських, водолазів ДСНС, військовослужбовців Державної прикордонної служби та територіальної оборони.

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Тіло знайшли за сім кілометрів від місця зникнення

15 серпня близько 16:00 під час пошукових робіт тіло хлопця виявили у воді.

За даними поліції, його знайшли приблизно за сім кілометрів від місця, де він зайшов у море. Тіло хлопця виявили у воді приблизно за сім кілометрів від місця його зникнення.

Після цього загиблого підняли на берег.

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Поліція нагадала про заборону купання

Тіло направлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.

Правоохоронці закликали не нехтувати заборонами та дотримуватися правил безпеки.

У поліції нагадали, що на території Білгород-Дністровського району пляжі залишаються закритими для відвідування та купання.