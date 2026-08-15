На Одещині в морі знайшли тіло 14-річного хлопця: його віднесло на сім кілометрів від берега
В Одеській області в морі знайшли тіло 14-річного хлопця, який зник під час купання 13 серпня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.
Трагедія сталася на території Лиманської громади. До пошуків підлітка залучили поліцейських, водолазів ДСНС, військовослужбовців Державної прикордонної служби та територіальної оборони.
Тіло знайшли за сім кілометрів від місця зникнення
15 серпня близько 16:00 під час пошукових робіт тіло хлопця виявили у воді.
За даними поліції, його знайшли приблизно за сім кілометрів від місця, де він зайшов у море. Тіло хлопця виявили у воді приблизно за сім кілометрів від місця його зникнення.
Після цього загиблого підняли на берег.
Поліція нагадала про заборону купання
Тіло направлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.
Правоохоронці закликали не нехтувати заборонами та дотримуватися правил безпеки.
У поліції нагадали, що на території Білгород-Дністровського району пляжі залишаються закритими для відвідування та купання.
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