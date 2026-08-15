Зеленский поздравил Польшу с годовщиной Варшавской битвы и Днем польской армии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с годовщиной Варшавской битвы и Днём польской армии.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Совместными усилиями было остановлено наступление большевиков

"Поздравляем Польшу с годовщиной Варшавской битвы и Днем польской армии. Помним, как судьба польского народа и государства решилась в той битве и совместными усилиями было остановлено наступление большевиков. Сто шесть лет назад украинские военные помогли защитникам Польши защитить Варшаву и сдержать продвижение большевиков на запад", - отметил президент.

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Москва должна проиграть

Он добавил, что сейчас так же должна проиграть Москва.

"И сейчас объединенные усилия народов имеют значение, и сейчас решается судьба государств - Украины и наших соседей. Помним, как много мы можем достичь, помогая друг другу. Боремся ради свободы", - подчеркнул Зеленский.

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