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Новости Отношения Украины и Польши
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Зеленский поздравил Польшу с годовщиной Варшавской битвы и Днем польской армии

Зеленский поздравил Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с годовщиной Варшавской битвы и Днём польской армии.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Совместными усилиями было остановлено наступление большевиков

"Поздравляем Польшу с годовщиной Варшавской битвы и Днем польской армии. Помним, как судьба польского народа и государства решилась в той битве и совместными усилиями было остановлено наступление большевиков. Сто шесть лет назад украинские военные помогли защитникам Польши защитить Варшаву и сдержать продвижение большевиков на запад", - отметил президент.

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Москва должна проиграть

Он добавил, что сейчас так же должна проиграть Москва.

"И сейчас объединенные усилия народов имеют значение, и сейчас решается судьба государств - Украины и наших соседей. Помним, как много мы можем достичь, помогая друг другу. Боремся ради свободы", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25529) Польша (9730)
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Топ комментарии
+4
зелений гундосий плазун, випрошує медальку назад?
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15.08.2026 20:09 Ответить
+2
хороший тролінг Навроцького 👍
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15.08.2026 20:07 Ответить
+2
Слабо!
Цей дебіл міг записати спільне привітання для Польщі, разом з представниками підрозділу ССО "імені героїв УПА".
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15.08.2026 20:09 Ответить

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