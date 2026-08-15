"Вместе к победе": ВСУ поздравили Польшу с Днем польской армии
Вооруженные Силы Украины поздравили польских военных и народ Польши с Днем польской армии. В Украине поблагодарили Польшу за систематическую военную поддержку и вклад в подготовку украинских подразделений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
"Вооруженные Силы Украины поздравляют Вооруженные Силы Республики Польша, весь польский народ и Польшу с Днем польской армии.
15 августа — День польской армии (Święto Wojska Polskiego). В этот день Польша чествует победу в Варшавской битве 1920 года, когда польская армия вместе с подразделениями Армии УНР остановила большевистское вторжение и отстояла свободу. Столетняя преемственность совместного противостояния московскому империализму сегодня продолжается на украинском фронте", — говорится в сообщении.
ВСУ поблагодарили Польшу за поддержку
"Выражаем искреннюю благодарность Вооруженным силам Польши и Республике Польша за многолетнюю системную военную поддержку с 2014 года и особенно после 24 февраля 2022 года.
Благодарим за польское лидерство в рамках форматов "Рамштайн", LITPOLUKRBRIG, миссии EUMAM Ukraine, инициативы NSATU и Совместного центра НАТО–Украина JATEC, проведение операции LEGIO, а также за подготовку украинских подразделений и логистическую работу.
"Это взаимодействие приближает полную совместимость ВС Украины с армиями НАТО и ЕС", - отметили в Генштабе.
Также поблагодарили польский народ за приют украинских семей и чтим память граждан Украины польского происхождения и польских добровольцев, павших за свободу.
Также пожелали польским воинам и воительницам крепкого здоровья, а Республике Польша — мира и процветания.
"Слава Польше! Слава Украине! Вместе — к победе", — подытожили в ведомстве.
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