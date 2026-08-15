РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12555 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украины Польшей Отношения Украины и Польши
1 365 16

"Вместе к победе": ВСУ поздравили Польшу с Днем польской армии

ВСУ поздравили Польшу с Днём польской армии

Вооруженные Силы Украины поздравили польских военных и народ Польши с Днем польской армии. В Украине поблагодарили Польшу за систематическую военную поддержку и вклад в подготовку украинских подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вооруженные Силы Украины поздравляют Вооруженные Силы Республики Польша, весь польский народ и Польшу с Днем польской армии.

15 августа — День польской армии (Święto Wojska Polskiego). В этот день Польша чествует победу в Варшавской битве 1920 года, когда польская армия вместе с подразделениями Армии УНР остановила большевистское вторжение и отстояла свободу. Столетняя преемственность совместного противостояния московскому империализму сегодня продолжается на украинском фронте", — говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Варшаве, Кракове и Вроцлаве люди вышли на митинги, чтобы поддержать Украину. ФОТОрепортаж

ВСУ поблагодарили Польшу за поддержку

"Выражаем искреннюю благодарность Вооруженным силам Польши и Республике Польша за многолетнюю системную военную поддержку с 2014 года и особенно после 24 февраля 2022 года.

Благодарим за польское лидерство в рамках форматов "Рамштайн", LITPOLUKRBRIG, миссии EUMAM Ukraine, инициативы NSATU и Совместного центра НАТО–Украина JATEC, проведение операции LEGIO, а также за подготовку украинских подразделений и логистическую работу.

"Это взаимодействие приближает полную совместимость ВС Украины с армиями НАТО и ЕС", - отметили в Генштабе.

Также поблагодарили польский народ за приют украинских семей и чтим память граждан Украины польского происхождения и польских добровольцев, павших за свободу.

Читайте также: В Польше запускают программу реабилитации для украинских ветеранов: первые группы сформируют из 30 военнослужащих

Также пожелали польским воинам и воительницам крепкого здоровья, а Республике Польша — мира и процветания.

"Слава Польше! Слава Украине! Вместе — к победе", — подытожили в ведомстве.

Смотрите также: Генпрокурор Польши растрогался, рассказывая о приеме украинских беженцев у себя дома. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (8604) поздравление (1083) Польша (9730) ВСУ (8282)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Але Україну не запросили на масштабний військовий парад до Дня Збройних сил Польщі у Варшаві 15 серпня 2026 року, куди були запрошені військовослужбовці з країн-союзниць, зокрема зі США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції та Румунії. Найчисленнішим іноземним контингентом став підрозділ французького Іноземного легіону. Розумію, що Україна не в блоці НАТО і не в ЄС, але якийсь неприємний осад залишився.
показать весь комментарий
15.08.2026 12:10 Ответить
+6
Вітаємо Поляків з Днем войска Польского!! Україна і Польща, це дружні народи, всупереч діям московських вертухаїв!!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
15.08.2026 12:11 Ответить
+5
"Не запросили" "навроцькі", з "качинськими", а не "польський народ"... "Навроцькі", з "качинськими" приходять і йдуть... А НАРОД - залишається...
показать весь комментарий
15.08.2026 12:13 Ответить

Загрузка...

 
 