"Вместе к победе": ВСУ поздравили Польшу с Днем польской армии

Вооруженные Силы Украины поздравили польских военных и народ Польши с Днем польской армии. В Украине поблагодарили Польшу за систематическую военную поддержку и вклад в подготовку украинских подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

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"Вооруженные Силы Украины поздравляют Вооруженные Силы Республики Польша, весь польский народ и Польшу с Днем польской армии.

15 августа — День польской армии (Święto Wojska Polskiego). В этот день Польша чествует победу в Варшавской битве 1920 года, когда польская армия вместе с подразделениями Армии УНР остановила большевистское вторжение и отстояла свободу. Столетняя преемственность совместного противостояния московскому империализму сегодня продолжается на украинском фронте", — говорится в сообщении.

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ВСУ поблагодарили Польшу за поддержку

"Выражаем искреннюю благодарность Вооруженным силам Польши и Республике Польша за многолетнюю системную военную поддержку с 2014 года и особенно после 24 февраля 2022 года.

Благодарим за польское лидерство в рамках форматов "Рамштайн", LITPOLUKRBRIG, миссии EUMAM Ukraine, инициативы NSATU и Совместного центра НАТО–Украина JATEC, проведение операции LEGIO, а также за подготовку украинских подразделений и логистическую работу.

"Это взаимодействие приближает полную совместимость ВС Украины с армиями НАТО и ЕС", - отметили в Генштабе.

Также поблагодарили польский народ за приют украинских семей и чтим память граждан Украины польского происхождения и польских добровольцев, павших за свободу.

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Также пожелали польским воинам и воительницам крепкого здоровья, а Республике Польша — мира и процветания.

"Слава Польше! Слава Украине! Вместе — к победе", — подытожили в ведомстве.

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