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Генпрокурор Польши растрогался, рассказывая о приеме украинских беженцев у себя дома. ВИДЕО

Украинцы должны быть сильными в борьбе против российской агрессии, а польское правосудие будет бороться с языком ненависти в Польше, а также преследовать российских военных преступников.

Об этом заявил генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек. Он подчеркнул, что его страна будет неуклонно стоять на стороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Журек поделился воспоминаниями, когда в своем доме принимал украинских беженцев в первые дни после полномасштабного вторжения РФ.

Четыре года назад в моем доме появились украинки с детьми. Мы легли спать на полу, а их уложили в свои кровати, потому что они были у нас в гостях, — сказал со слезами на глазах генпрокурор.

"Мы с вами, и сделаем все, чтобы Украина выстояла", — заверил Журек.

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Автор: 

беженцы (1728) Польша (9061) война в Украине (8393)
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Топ комментарии
+26
Подяка справжній Людині! Запрошуємо до України на посаду генерального прокурора, бо наш, рази із заступниками, -кацапський іноагент. Він ніколи не надасть своє житло біженцям
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26.02.2026 15:46 Ответить
+12
Дякуємо за добрі слова.
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26.02.2026 16:09 Ответить
+11
Пан прокурор може пишатися тим, що є справжнім польським патріотом і другом України. Пан свідомий того, що Jeszcze Polska nie zginęła,.... póki Ukraina żyje! 🇺🇦🇲🇨
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26.02.2026 16:01 Ответить
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Подяка справжній Людині! Запрошуємо до України на посаду генерального прокурора, бо наш, рази із заступниками, -кацапський іноагент. Він ніколи не надасть своє житло біженцям
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26.02.2026 15:46 Ответить
Ви віддали своє житло біженцям?
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26.02.2026 15:59 Ответить
А ви впевнені, що Василь Васько #582549 має апартаменти за кордоном?
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26.02.2026 16:06 Ответить
не віддав, бо з 2022 в ЗСУ
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26.02.2026 21:06 Ответить
Пан прокурор може пишатися тим, що є справжнім польським патріотом і другом України. Пан свідомий того, що Jeszcze Polska nie zginęła,.... póki Ukraina żyje! 🇺🇦🇲🇨
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26.02.2026 16:01 Ответить
Так казав Пілсудський - "без незалежності України немає незалежності Польщі".І час підтвердив його слова...
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26.02.2026 16:53 Ответить
Дякуємо за добрі слова.
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26.02.2026 16:09 Ответить
Дякуємо!
Щиро дякуємо!
А наші козаки прокурори в 40 років вже на пенсії,на гарній,жирній пенсії-бо ***** втомилися ****..
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26.02.2026 16:31 Ответить
эх..нам бы такого прокурора...
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26.02.2026 17:12 Ответить
А прокурори України саджають патріотів України та відпускають рашистських злочинців у справах про зраду у зв'язку з тим, шо вони пішли на співпрацю з слідством.
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26.02.2026 19:18 Ответить
 
 