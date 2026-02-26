Генпрокурор Польши растрогался, рассказывая о приеме украинских беженцев у себя дома. ВИДЕО
Украинцы должны быть сильными в борьбе против российской агрессии, а польское правосудие будет бороться с языком ненависти в Польше, а также преследовать российских военных преступников.
Об этом заявил генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек. Он подчеркнул, что его страна будет неуклонно стоять на стороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
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Журек поделился воспоминаниями, когда в своем доме принимал украинских беженцев в первые дни после полномасштабного вторжения РФ.
Четыре года назад в моем доме появились украинки с детьми. Мы легли спать на полу, а их уложили в свои кровати, потому что они были у нас в гостях, — сказал со слезами на глазах генпрокурор.
"Мы с вами, и сделаем все, чтобы Украина выстояла", — заверил Журек.
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Щиро дякуємо!
А наші козаки прокурори в 40 років вже на пенсії,на гарній,жирній пенсії-бо ***** втомилися ****..