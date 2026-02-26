Генпрокурор Польши растрогался, рассказывая о приеме украинских беженцев у себя дома. ВИДЕО

Украинцы должны быть сильными в борьбе против российской агрессии, а польское правосудие будет бороться с языком ненависти в Польше, а также преследовать российских военных преступников.

Об этом заявил генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек. Он подчеркнул, что его страна будет неуклонно стоять на стороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Журек поделился воспоминаниями, когда в своем доме принимал украинских беженцев в первые дни после полномасштабного вторжения РФ.

Четыре года назад в моем доме появились украинки с детьми. Мы легли спать на полу, а их уложили в свои кровати, потому что они были у нас в гостях, — сказал со слезами на глазах генпрокурор.

"Мы с вами, и сделаем все, чтобы Украина выстояла", — заверил Журек.

Читайте также: Дополнительные средства на восстановление: Рада разрешила польскому госбанку работать в Украине