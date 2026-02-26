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Генпрокурор Польщі розчулився, розповідаючи про прийом українських біженців у себе вдома. ВIДЕО

Українці мусять бути сильними у боротьбі проти російської агресії, а польське правосуддя боротиметься з мовою ненависті у Польщі, а також переслідуватиме російських воєнних злочинців.

Про це заявив генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек. Він наголосив, що його країна неухильно стоятиме на боці України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журек поділився спогадами, коли у своєму домі приймав українських біженців у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ.

Чотири роки тому в моєму домі з'явилися українки з дітьми. Ми лягли спати на підлозі, а їх поклали у свої ліжка, бо вони були у нас в гостях, — сказав зі сльозами на очах генпрокурор.

"Ми з вами, і зробимо все, аби Україна вистояла", — запевнив Журек.

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біженці (2045) Польща (9324) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+26
Подяка справжній Людині! Запрошуємо до України на посаду генерального прокурора, бо наш, рази із заступниками, -кацапський іноагент. Він ніколи не надасть своє житло біженцям
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26.02.2026 15:46 Відповісти
+12
Дякуємо за добрі слова.
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26.02.2026 16:09 Відповісти
+11
Пан прокурор може пишатися тим, що є справжнім польським патріотом і другом України. Пан свідомий того, що Jeszcze Polska nie zginęła,.... póki Ukraina żyje! 🇺🇦🇲🇨
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26.02.2026 16:01 Відповісти
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Подяка справжній Людині! Запрошуємо до України на посаду генерального прокурора, бо наш, рази із заступниками, -кацапський іноагент. Він ніколи не надасть своє житло біженцям
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26.02.2026 15:46 Відповісти
Ви віддали своє житло біженцям?
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26.02.2026 15:59 Відповісти
А ви впевнені, що Василь Васько #582549 має апартаменти за кордоном?
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26.02.2026 16:06 Відповісти
не віддав, бо з 2022 в ЗСУ
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26.02.2026 21:06 Відповісти
Пан прокурор може пишатися тим, що є справжнім польським патріотом і другом України. Пан свідомий того, що Jeszcze Polska nie zginęła,.... póki Ukraina żyje! 🇺🇦🇲🇨
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26.02.2026 16:01 Відповісти
Так казав Пілсудський - "без незалежності України немає незалежності Польщі".І час підтвердив його слова...
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26.02.2026 16:53 Відповісти
Дякуємо за добрі слова.
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26.02.2026 16:09 Відповісти
Дякуємо!
Щиро дякуємо!
А наші козаки прокурори в 40 років вже на пенсії,на гарній,жирній пенсії-бо ***** втомилися ****..
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26.02.2026 16:31 Відповісти
эх..нам бы такого прокурора...
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26.02.2026 17:12 Відповісти
А прокурори України саджають патріотів України та відпускають рашистських злочинців у справах про зраду у зв'язку з тим, шо вони пішли на співпрацю з слідством.
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26.02.2026 19:18 Відповісти
 
 