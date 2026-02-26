Генпрокурор Польщі розчулився, розповідаючи про прийом українських біженців у себе вдома. ВIДЕО
Українці мусять бути сильними у боротьбі проти російської агресії, а польське правосуддя боротиметься з мовою ненависті у Польщі, а також переслідуватиме російських воєнних злочинців.
Про це заявив генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек. Він наголосив, що його країна неухильно стоятиме на боці України, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Журек поділився спогадами, коли у своєму домі приймав українських біженців у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ.
Чотири роки тому в моєму домі з'явилися українки з дітьми. Ми лягли спати на підлозі, а їх поклали у свої ліжка, бо вони були у нас в гостях, — сказав зі сльозами на очах генпрокурор.
"Ми з вами, і зробимо все, аби Україна вистояла", — запевнив Журек.
Топ коментарі
+26 Василь Васько #582549
показати весь коментар26.02.2026 15:46 Відповісти Посилання
+12 Грицько Добрий
показати весь коментар26.02.2026 16:09 Відповісти Посилання
+11 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар26.02.2026 16:01 Відповісти Посилання
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Щиро дякуємо!
А наші козаки прокурори в 40 років вже на пенсії,на гарній,жирній пенсії-бо ***** втомилися ****..