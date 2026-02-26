Генпрокурор Польщі розчулився, розповідаючи про прийом українських біженців у себе вдома. ВIДЕО

Українці мусять бути сильними у боротьбі проти російської агресії, а польське правосуддя боротиметься з мовою ненависті у Польщі, а також переслідуватиме російських воєнних злочинців.

Про це заявив генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек. Він наголосив, що його країна неухильно стоятиме на боці України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журек поділився спогадами, коли у своєму домі приймав українських біженців у перші дні після повномасштабного вторгнення РФ.

Чотири роки тому в моєму домі з'явилися українки з дітьми. Ми лягли спати на підлозі, а їх поклали у свої ліжка, бо вони були у нас в гостях, — сказав зі сльозами на очах генпрокурор.

"Ми з вами, і зробимо все, аби Україна вистояла", — запевнив Журек.

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