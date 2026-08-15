"Разом до перемоги": ЗСУ привітали Польщу з Днем Війська Польського

Збройні Сили України привітали польських військових і народ Польщі з Днем Війська Польського. В Україні подякували Польщі за системну військову підтримку та внесок у підготовку українських підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться в заяві Генштабу ЗСУ.

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"Збройні Сили України вітають Збройні Сили Республіки Польща, увесь польський народ і Польщу з Днем Війська Польського.

15 серпня – День Війська Польського (Święto Wojska Polskiego). Цього дня Польща вшановує перемогу у Варшавській битві 1920 року, коли Військо Польське разом зі з'єднаннями Армії УНР зупинило більшовицьку навалу й відстояло свободу. Столітня тяглість спільного протистояння московському імперіалізму сьогодні триває на українському фронті", - ідеться в повідомленні.

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ЗСУ подякували Польщі за підтримку

"Висловлюємо щиру вдячність Війську Польському та Республіці Польща за багаторічну системну військову підтримку від 2014 року й особливо після 24 лютого 2022 року.

Дякуємо за польське лідерство у форматах "Рамштайн", LITPOLUKRBRIG, місії EUMAM Ukraine, ініціативі NSATU та Спільному центрі НАТО–Україна JATEC, функціонуванні операції LEGIO, а також за вишкіл українських підрозділів і логістичну роботу.

Ця взаємодія наближає повну взаємосумісність ЗС України з арміями НАТО та ЄС", - зазначили в Генштабі.

Також подякували польському народу за прихисток українських родин і вшановуємо пам'ять громадян України польського походження та польських добровольців, полеглих за свободу.

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Також побажали польським воїнам та воїнкам міцного здоров'я, а Республіці Польща – миру та процвітання.

"Слава Польщі! Слава Україні! Разом – до перемоги", - резюмували у відомстві.

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