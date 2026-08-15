Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею Варшавської битви та Днем Війська Польського.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Спільними зусиллями був зупинений наступ більшовиків

"Вітаємо Польщу з річницею Варшавської битви та Днем Війська Польського. Пам’ятаємо, як доля Польського народу й держави вирішилась у тій битві та спільними зусиллями був зупинений наступ більшовиків. Сто шість років тому українські військові допомогли оборонцям Польщі захистити Варшаву та стримати просування більшовиків на захід", - зазначив президент.

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Москва має програти

Він додав, що зараз так само має програти Москва.

"І так само зараз об’єднані зусилля народів мають значення, і так само зараз вирішується доля держав – Української та держав наших сусідів. Пам’ятаємо, як багато можемо досягти, допомагаючи одне одному. Боремося заради свободи", - наголосив Зеленський.

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