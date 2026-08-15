УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15712 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та Польщі
1 069 14

Зеленський привітав Польщу з річницею Варшавської битви та Днем Війська Польського

Зеленський привітав Польщу

Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею Варшавської битви та Днем Війська Польського.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Спільними зусиллями був зупинений наступ більшовиків

"Вітаємо Польщу з річницею Варшавської битви та Днем Війська Польського. Пам’ятаємо, як доля Польського народу й держави вирішилась у тій битві та спільними зусиллями був зупинений наступ більшовиків. Сто шість років тому українські військові допомогли оборонцям Польщі захистити Варшаву та стримати просування більшовиків на захід", - зазначив президент.

Також читайте: "Разом до перемоги": ЗСУ привітали Польщу з Днем Війська Польського

Москва має програти

Він додав, що зараз так само має програти Москва.

"І так само зараз об’єднані зусилля народів мають значення, і так само зараз вирішується доля держав – Української та держав наших сусідів. Пам’ятаємо, як багато можемо досягти, допомагаючи одне одному. Боремося заради свободи", - наголосив Зеленський.

Читайте: Польща провела найбільший військовий парад у своїй історії: Варшавою пройшли 2 тисячі військових

Автор: 

Зеленський Володимир (26680) Польща (7711)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
хороший тролінг Навроцького 👍
показати весь коментар
15.08.2026 20:07 Відповісти
+2
Слабо!
Цей дебіл міг записати спільне привітання для Польщі, разом з представниками підрозділу ССО "імені героїв УПА".
показати весь коментар
15.08.2026 20:09 Відповісти
+2
Союзниками польских військ у цій битві,що отримала назву "Диво на Віслі" були військові з'єднання УНР. На боці поляків воювали 14000 вояків Арміїї УНР під проводом генерала Марка Безручка.Саме війська УНР сталі під Замостям тією фортецею,яку не могли здолати червоні війська.Польща змогла відстояти свою незалежність, завдавши поразкі військам Радянської Росії.Слава Україні! Героям Слава!
показати весь коментар
15.08.2026 20:35 Відповісти

Завантаження...

 
 