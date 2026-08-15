Польща провела найбільший військовий парад у своїй історії: Варшавою пройшли 2 тисячі військових

Польща провела найбільший військовий парад у своїй історії.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ з посиланням на інформаційне агентство PAP.

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15 серпня у Варшаві відзначили День Збройних сил Польщі масштабним проходженням військ і демонстрацією сучасної військової техніки.

Центром столиці пройшли близько 2 тисяч військовослужбовців. Парад розтягнувся на кілька кілометрів.

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Варшавою пройшли тисячі військових

Під час заходу показали численні види військової техніки та спорядження. Серед них були сучасні південнокорейські танки K2 Black Panther.

Польща придбала 180 таких танків у Південної Кореї в листопаді минулого року.

Над Варшавою одночасно пролетіли літаки та вертольоти. Серед них були три винищувачі ВПС Німеччини. Їхня участь стала знаком солідарності союзників Польщі по НАТО.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що польський народ добре знає ціну, яку країна заплатила за свою незалежність.

"Польський народ дуже добре знає, яку ціну він заплатив за свою незалежність", - заявив зокрема він.

За словами президента, ця історія допомагає правильно оцінювати сучасні загрози. Навроцький також назвав 15 серпня днем відданості сьогоденню та майбутньому.

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Парад присвятили Дню Збройних сил Польщі

15 серпня Польща відзначає річницю Варшавської битви 1920 року. Тоді польська армія відбила наступ радянської Червоної армії.

Польсько-радянська війна завершилася у 1921 році підписанням Ризького договору. З 1992 року 15 серпня відзначається як День Збройних сил Польщі.

Цьогорічні урочистості пройшли під гаслом Polish SAFE – Безпечна Польща. Воно пов’язане з програмою Європейського Союзу SAFE, спрямованою на посилення оборонного потенціалу Європи та підтримку оборонної промисловості.

У межах програми ЄС планує надати довгострокові кредити на суму до 150 млрд євро. Польща є найбільшим отримувачем коштів у межах SAFE. Їй передбачено майже 44 млрд євро.

Збройні Сили України привітали польських військових і народ Польщі з Днем Війська Польського.

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