Російські спецслужби планували вбивство репера Київстонера у Варшаві, - ЗМІ

Мішенню росіянина, якого затримали у Польщі за підозрою у підготовці замовного вбивства за завданням спецслужб РФ, мав стати український репер і відеоблогер Київстонер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, йдеться про музиканта Альберта Васильєва, який також має американський паспорт на ім'я Слевін Дадян.

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ФСБ звинувачує Київстонера у причетності до постачання дронів

За інформацією польських журналістів, російська ФСБ звинувачує Васильєва в організації та контролі логістики постачання безпілотників до Московської області. За версією російської спецслужби, ці дрони мали використовувати для ударів по стратегічних об'єктах у Москві та її околицях.

За версією ФСБ, до Підмосков’я під виглядом партії іспанської керамічної плитки нібито доставили 35 FPV-дронів із бойовими частинами вагою 4 кг. Вантаж, як заявляли в РФ, пройшов маршрутом Братислава – Седльце – Брест – Московська область.

Російська спецслужба також стверджувала, що безпілотники мали використати для удару по підприємству ВПК, а організацію операції приписала СБУ за нібито сприяння європейських спецслужб.

Kyivstoner тоді публічно відкинув звинувачення ФСБ.

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Росіянина затримали під час підготовки замаху

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі спільно з поліцією 7 серпня затримало громадянина Росії.

За словами Туска, чоловіка завербували російські спецслужби для вбивства у Варшаві людини, яка має громадянство України та США. Польський прем'єр тоді не назвав потенційну жертву, зазначивши лише, що вона була "незручною з точки зору режиму Путіна".

Туск наголосив, що це перший відомий випадок підготовки за завданням Росії замаху на громадянина США на території іншої держави НАТО.

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Київстонер засудив російське вторгнення

Київстонер здобув популярність завдяки гумористичним відео та був одним із засновників українського гурту "Гриби", після чого розпочав сольну музичну кар'єру.

До 2022 року він тривалий час перебував у Москві та співпрацював із російським репером Бастою, через що зазнавав критики в Україні.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Київстонер публічно засудив агресію РФ. Спочатку він виїхав із родиною до США, а з 2024 року повідомляє, що живе у Словаччині.

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