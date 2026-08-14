Российские спецслужбы планировали убийство рэпера Киевстонера в Варшаве, - СМИ
Целью россиянина, задержанного в Польше по подозрению в подготовке заказного убийства по поручению спецслужб РФ, должен был стать украинский рэпер и видеоблогер Киевстонер.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, речь идет о музыканте Альберте Васильеве, который также имеет американский паспорт на имя Слевина Дадяна.
ФСБ обвиняет Киевстонера в причастности к поставкам дронов
По информации польских журналистов, российская ФСБ обвиняет Васильева в организации и контроле логистики поставок беспилотников в Московскую область. По версии российской спецслужбы, эти дроны должны были использоваться для ударов по стратегическим объектам в Москве и ее окрестностях.
По версии ФСБ, в Подмосковье под видом партии испанской керамической плитки якобы доставили 35 FPV-дронов с боевыми частями весом 4 кг. Груз, как заявляли в РФ, прошел по маршруту Братислава – Седльце – Брест – Московская область.
Российская спецслужба также утверждала, что беспилотники должны были использоваться для нанесения удара по предприятию ВПК, а организацию операции приписала СБУ при якобы содействии европейских спецслужб.
Kyivstoner тогда публично отверг обвинения ФСБ.
Россиянина задержали во время подготовки покушения
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши совместно с полицией 7 августа задержало гражданина России.
По словам Туска, мужчину завербовали российские спецслужбы для убийства в Варшаве человека, имеющего гражданство Украины и США. Польский премьер тогда не назвал потенциальную жертву, отметив лишь, что она была "неудобной с точки зрения режима Путина".
Туск подчеркнул, что это первый известный случай подготовки по заданию России покушения на гражданина США на территории другого государства НАТО.
Киевстонер осудил российское вторжение
Киевстонер приобрел популярность благодаря юмористическим видео и был одним из основателей украинской группы "Грибы", после чего начал сольную музыкальную карьеру.
До 2022 года он долгое время находился в Москве и сотрудничал с российским рэпером Бастой, из-за чего подвергался критике в Украине.
После начала полномасштабного российского вторжения Киевстонер публично осудил агрессию РФ. Сначала он уехал с семьей в США, а с 2024 года сообщает, что живет в Словакии.
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