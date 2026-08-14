Российские спецслужбы планировали убийство рэпера Киевстонера в Варшаве, - СМИ

Целью россиянина, задержанного в Польше по подозрению в подготовке заказного убийства по поручению спецслужб РФ, должен был стать украинский рэпер и видеоблогер Киевстонер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, речь идет о музыканте Альберте Васильеве, который также имеет американский паспорт на имя Слевина Дадяна.

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ФСБ обвиняет Киевстонера в причастности к поставкам дронов

По информации польских журналистов, российская ФСБ обвиняет Васильева в организации и контроле логистики поставок беспилотников в Московскую область. По версии российской спецслужбы, эти дроны должны были использоваться для ударов по стратегическим объектам в Москве и ее окрестностях.

По версии ФСБ, в Подмосковье под видом партии испанской керамической плитки якобы доставили 35 FPV-дронов с боевыми частями весом 4 кг. Груз, как заявляли в РФ, прошел по маршруту Братислава – Седльце – Брест – Московская область.

Российская спецслужба также утверждала, что беспилотники должны были использоваться для нанесения удара по предприятию ВПК, а организацию операции приписала СБУ при якобы содействии европейских спецслужб.

Kyivstoner тогда публично отверг обвинения ФСБ.

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Россиянина задержали во время подготовки покушения

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Агентство внутренней безопасности Польши совместно с полицией 7 августа задержало гражданина России.

По словам Туска, мужчину завербовали российские спецслужбы для убийства в Варшаве человека, имеющего гражданство Украины и США. Польский премьер тогда не назвал потенциальную жертву, отметив лишь, что она была "неудобной с точки зрения режима Путина".

Туск подчеркнул, что это первый известный случай подготовки по заданию России покушения на гражданина США на территории другого государства НАТО.

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Киевстонер осудил российское вторжение

Киевстонер приобрел популярность благодаря юмористическим видео и был одним из основателей украинской группы "Грибы", после чего начал сольную музыкальную карьеру.

До 2022 года он долгое время находился в Москве и сотрудничал с российским рэпером Бастой, из-за чего подвергался критике в Украине.

После начала полномасштабного российского вторжения Киевстонер публично осудил агрессию РФ. Сначала он уехал с семьей в США, а с 2024 года сообщает, что живет в Словакии.

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