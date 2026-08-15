РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16544 посетителя онлайн
Новости
1 963 19

Польша провела крупнейший военный парад в своей истории: по Варшаве прошли 2 тысячи военных

Военный парад в Польше

Польша провела крупнейший военный парад в своей истории.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство PAP.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

15 августа в Варшаве отметили День Вооруженных сил Польши масштабным прохождением войск и демонстрацией современной военной техники.

По центру столицы прошли около 2 тысяч военнослужащих. Парад растянулся на несколько километров.

Читайте также: Суд в Польше освободил директора CEO Club Ukraine Карчука: Германия отозвала ордер на арест

По Варшаве прошли тысячи военных

В ходе мероприятия были продемонстрированы многочисленные виды военной техники и снаряжения. Среди них были современные южнокорейские танки K2 Black Panther.

Польша приобрела 180 таких танков у Южной Кореи в ноябре прошлого года.

Военный парад в Польше

Над Варшавой одновременно пролетели самолеты и вертолеты. Среди них были три истребителя ВВС Германии. Их участие стало знаком солидарности союзников Польши по НАТО.

Военный парад в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что польский народ хорошо знает цену, которую страна заплатила за свою независимость.

"Польский народ очень хорошо знает, какую цену он заплатил за свою независимость", - заявил, в частности, он.

По словам президента, эта история помогает правильно оценивать современные угрозы. Навроцкий также назвал 15 августа днем преданности настоящему и будущему.

Читайте также: Российские спецслужбы планировали убийство рэпера Киевстонера в Варшаве, - СМИ

Парад посвятили Дню Вооруженных сил Польши

15 августа Польша отмечает годовщину Варшавской битвы 1920 года. Тогда польская армия отразила наступление советской Красной армии.

Польско-советская война завершилась в 1921 году подписанием Рижского договора. С 1992 года 15 августа отмечается как День Вооруженных сил Польши.

В этом году торжества прошли под лозунгом Polish SAFE – Безопасная Польша. Он связан с программой Европейского Союза SAFE, направленной на укрепление оборонного потенциала Европы и поддержку оборонной промышленности.

В рамках программы ЕС планирует предоставить долгосрочные кредиты на сумму до 150 млрд евро. Польша является крупнейшим получателем средств в рамках SAFE. Ей предусмотрено почти 44 млрд евро.

Вооруженные Силы Украины поздравили польских военных и народ Польши с Днем польской армии.

Также читайте: Польша раздражена заявлениями Зеленского о ракетах Patriot для Украины, - СМИ

Автор: 

парад (686) Польша (9730) военнослужащие (6841)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Вони і до 1939 року проводили шикарні паради ))
показать весь комментарий
15.08.2026 19:51 Ответить
+7
головне встигнути чухнути за віслу!
можна навіть всю цю натівську техніку покидати!
важливіше: ні бандері і ніякої ескалації!!!
показать весь комментарий
15.08.2026 19:53 Ответить
+3
армія одного бою....в консервних *********
показать весь комментарий
15.08.2026 19:52 Ответить

Загрузка...

 
 