Польша провела крупнейший военный парад в своей истории: по Варшаве прошли 2 тысячи военных

Польша провела крупнейший военный парад в своей истории.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство PAP.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

15 августа в Варшаве отметили День Вооруженных сил Польши масштабным прохождением войск и демонстрацией современной военной техники.

По центру столицы прошли около 2 тысяч военнослужащих. Парад растянулся на несколько километров.

Читайте также: Суд в Польше освободил директора CEO Club Ukraine Карчука: Германия отозвала ордер на арест

По Варшаве прошли тысячи военных

В ходе мероприятия были продемонстрированы многочисленные виды военной техники и снаряжения. Среди них были современные южнокорейские танки K2 Black Panther.

Польша приобрела 180 таких танков у Южной Кореи в ноябре прошлого года.

Над Варшавой одновременно пролетели самолеты и вертолеты. Среди них были три истребителя ВВС Германии. Их участие стало знаком солидарности союзников Польши по НАТО.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что польский народ хорошо знает цену, которую страна заплатила за свою независимость.

"Польский народ очень хорошо знает, какую цену он заплатил за свою независимость", - заявил, в частности, он.

По словам президента, эта история помогает правильно оценивать современные угрозы. Навроцкий также назвал 15 августа днем преданности настоящему и будущему.

Читайте также: Российские спецслужбы планировали убийство рэпера Киевстонера в Варшаве, - СМИ

Парад посвятили Дню Вооруженных сил Польши

15 августа Польша отмечает годовщину Варшавской битвы 1920 года. Тогда польская армия отразила наступление советской Красной армии.

Польско-советская война завершилась в 1921 году подписанием Рижского договора. С 1992 года 15 августа отмечается как День Вооруженных сил Польши.

В этом году торжества прошли под лозунгом Polish SAFE – Безопасная Польша. Он связан с программой Европейского Союза SAFE, направленной на укрепление оборонного потенциала Европы и поддержку оборонной промышленности.

В рамках программы ЕС планирует предоставить долгосрочные кредиты на сумму до 150 млрд евро. Польша является крупнейшим получателем средств в рамках SAFE. Ей предусмотрено почти 44 млрд евро.

Вооруженные Силы Украины поздравили польских военных и народ Польши с Днем польской армии.

Также читайте: Польша раздражена заявлениями Зеленского о ракетах Patriot для Украины, - СМИ