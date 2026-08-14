Польша раздражена заявлениями Зеленского о ракетах Patriot для Украины, - СМИ

В Польше недовольны тем, как президент Украины Владимир Зеленский общается с партнерами и через различные СМИ по поводу передачи дополнительных ракет для систем Patriot.

Об этом пишет Wirtualna Polska со ссылкой на источники в польском правительстве и Министерстве обороны Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Претензии к коммуникации

По словам собеседников издания, Польшу раздражает то, что Зеленский общается через СМИ и прибегает к тому, что они назвали "моральным шантажом".

В то же время часть собеседников журналистов считает, что такая прямая форма коммуникации связана с отчаянием украинского президента из-за массированных ударов по городам и роста числа жертв среди гражданского населения.

"Зеленский подсчитал польские ракеты для Patriot и решил, что мы можем позволить себе большую жертву. Во-первых, нас удивляет, откуда у него такая уверенность относительно количества PAC-3 MSE на наших складах. Во-вторых, разговор на эту тему стоит начинать с официальной просьбы об их передаче. Такие вопросы не решаются через интервью в прессе", - цитирует издание собеседника из Министерства обороны Польши.

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Ранее Зеленский призвал партнеров передать ракеты для Patriot, подчеркнув, что эти средства нужны не в качестве резерва на складах, а немедленно.

Что решит Польша

Накануне заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что в ближайшие дни правительство примет решение о том, передавать ли Украине ракеты для Patriot.

Однако, по данным Wirtualna Polska, Варшава готова предоставить максимум "несколько" ракет, хотя в настоящее время на вооружении польской армии находится около 200 единиц PAC-3 MSE, а в ближайшие годы Польша планирует закупить еще "сотни".

Вопрос "коалиции Patriot"

Издание также связывает возможную передачу ракет Украине с вопросом возобновления "коалиции Patriot", в которую Польша пока не входит. В течение нескольких недель заместитель главы МИД Польши Роберт Купецкий добивался включения Польши в эту коалицию.

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