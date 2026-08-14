Польща роздратована комунікацією Зеленського щодо ракет до Patriot для України, - ЗМІ

У Польщі незадоволені тим, як президент України Володимир Зеленський комунікує з партнерами та через різні медіа щодо передання додаткових ракет до систем Patriot.

Про це пише Wirtualna Polska з посиланням на джерела в польському уряді та Міноборони Польщі, передає Цензор.НЕТ.

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Претензії до комунікації

За словами співрозмовників видання, Польщу дратує те, що Зеленський комунікує через медіа та вдається до того, що вони назвали "моральним шантажем".

Водночас частина співрозмовників журналістів вважає, що така пряма форма комунікації пов'язана з відчаєм українського президента через масовані удари по містах і зростання жертв серед цивільних.

"Зеленський порахував польські ракети для Patriot і вирішив, що ми можемо дозволити собі велику пожертву. По-перше, нас дивує, звідки в нього така впевненість щодо кількості PAC-3 MSE на наших складах. По-друге, розмову на цю тему варто починати з офіційного прохання про їхнє передання. Такі питання не розв'язують через інтерв’ю в пресі", — цитує видання співрозмовника із Міністерства оборони Польщі.

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Раніше Зеленський закликав партнерів передати ракети для Patriot, наголошуючи, що ці засоби потрібні не як резерв на складах, а негайно.

Що вирішить Польща

Напередодні заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька заявила, що найближчими днями уряд вирішить, чи передавати Україні ракети для Patriot.

Однак, за даними Wirtualna Polska, Варшава готова надати щонайбільше "кілька" ракет, хоча наразі на озброєнні польської армії є близько 200 одиниць PAC-3 MSE, а найближчими роками Польща планує закупити ще "сотні".

Питання "коаліції Patriot"

Видання також пов'язує можливе передання ракет Україні з питанням відновлення "коаліції Patriot", до якої наразі Польща не входить. Протягом кількох тижнів заступник глави МЗС Польщі Роберт Купецький домагався включення Польщі до цієї коаліції.

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