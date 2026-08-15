Российские террористы направили FPV-дрон на балкон многоэтажного дома в Херсоне: есть пострадавшие
Вечером 15 августа российские военные атаковали с помощью беспилотника многоквартирный дом в Корабельном районе Херсона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации в Telegram-канале.
FPV-дрон попал в балкон квартиры
Атака произошла примерно в 19:20. Российские военные направили FPV-дрон на балкон одной из квартир многоэтажного дома.
"Примерно в 19:20 российские оккупанты атаковали беспилотником многоквартирный дом в Корабельном районе Херсона", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.
Пострадала 83-летняя женщина. Предположительно, она получила взрывную травму.
Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят её обследование и оказывают необходимую помощь.
У мужчины - осколочные ранения и контузия
Впоследствии стало известно еще об одном пострадавшем в результате атаки.
У 64-летнего мужчины диагностировали осколочные ранения руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы.
Медики оказали ему помощь на месте.
- Ранее сообщалось, что только в июле в Херсонской общине погибли 32 человека, 29 из них стали жертвами атак российских дронов. Еще 464 жителя получили ранения, среди них 16 детей.
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