Российские террористы направили FPV-дрон на балкон многоэтажного дома в Херсоне: есть пострадавшие

Вечером 15 августа российские военные атаковали с помощью беспилотника многоквартирный дом в Корабельном районе Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации в Telegram-канале.

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FPV-дрон попал в балкон квартиры

Атака произошла примерно в 19:20. Российские военные направили FPV-дрон на балкон одной из квартир многоэтажного дома.

"Примерно в 19:20 российские оккупанты атаковали беспилотником многоквартирный дом в Корабельном районе Херсона", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Пострадала 83-летняя женщина. Предположительно, она получила взрывную травму.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики проводят её обследование и оказывают необходимую помощь.

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У мужчины - осколочные ранения и контузия

Впоследствии стало известно еще об одном пострадавшем в результате атаки.

У 64-летнего мужчины диагностировали осколочные ранения руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы.

Медики оказали ему помощь на месте.