Російські терористи спрямували FPV-дрон у балкон багатоповерхівки у Херсоні: постраждали люди
Російські військові ввечері 15 серпня атакували безпілотником багатоквартирний будинок у Корабельному районі Херсона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.
FPV-дрон влучив у балкон квартири
Атака сталася орієнтовно о 19:20. Російські військові спрямували FPV-дрон у балкон однієї з квартир багатоповерхівки.
"Орієнтовно о 19:20 російські окупанти атакували безпілотником багатоквартирний будинок у Корабельному районі Херсона", — йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.
Постраждала 83-річна жінка. Попередньо, вона дістала вибухову травму.
Потерпілу доправили до лікарні. Медики проводять її обстеження та надають необхідну допомогу.
У чоловіка — уламкові поранення та контузія
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок атаки.
У 64-річного чоловіка діагностували уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Медики надали йому допомогу на місці.
- Раніше повідомлялося, що лише у липні в Херсонській громаді загинули 32 людини, 29 із них стали жертвами атак російських дронів. Ще 464 жителі дістали поранення, серед них 16 дітей.
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