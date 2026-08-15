Російські терористи спрямували FPV-дрон у балкон багатоповерхівки у Херсоні: постраждали люди

Російські військові ввечері 15 серпня атакували безпілотником багатоквартирний будинок у Корабельному районі Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

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FPV-дрон влучив у балкон квартири

Атака сталася орієнтовно о 19:20. Російські військові спрямували FPV-дрон у балкон однієї з квартир багатоповерхівки.

"Орієнтовно о 19:20 російські окупанти атакували безпілотником багатоквартирний будинок у Корабельному районі Херсона", — йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Постраждала 83-річна жінка. Попередньо, вона дістала вибухову травму.

Потерпілу доправили до лікарні. Медики проводять її обстеження та надають необхідну допомогу.

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У чоловіка — уламкові поранення та контузія

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок атаки.

У 64-річного чоловіка діагностували уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Медики надали йому допомогу на місці.