Россияне нанесли удар по ферме в Запорожской области: есть раненый, повреждена техника
Сегодня, 15 августа, российские войска атаковали Запорожскую область, в результате чего есть раненый, повреждены помещения и сельскохозяйственная техника.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Атакована ферма
Как отмечается, российский беспилотник нанес удар по территории фермерского хозяйства в Грозном в Запорожском районе.
Повреждены ангары с сельхозтехникой и оборудованием. Возник пожар.
Есть раненый
Сообщается, что в результате вражеского удара ранения получил 61-летний мужчина.
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