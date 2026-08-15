Россияне нанесли удар по ферме в Запорожской области: есть раненый, повреждена техника

Сегодня, 15 августа, российские войска атаковали Запорожскую область, в результате чего есть раненый, повреждены помещения и сельскохозяйственная техника.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакована ферма

Как отмечается, российский беспилотник нанес удар по территории фермерского хозяйства в Грозном в Запорожском районе.

Повреждены ангары с сельхозтехникой и оборудованием. Возник пожар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали комбайн в Запорожском районе: погиб человек, есть раненый (обновлено). ФОТОрепортаж

Есть раненый

Сообщается, что в результате вражеского удара ранения получил 61-летний мужчина.

Смотрите: РФ атаковала Запорожье и область: дрон попал в ТРЦ, трое человек ранены. ФОТОрепортаж