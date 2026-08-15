Росіяни вдарили по фермі на Запоріжжі: є поранений, пошкоджено техніку

Сьогодні, 15 серпня, російські війська атакували Запорізьку область, унаслідок чого є поранений, пошкоджені приміщення та сільськогосподарська техніка.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковано ферму

Як зазначається, російський безпілотник ударив по території фермерського господарства у Грізному у Запорізькому районі.

Пошкоджені ангари з сільгосптехнікою та обладнанням. Виникла пожежа.

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Є поранений

Повідомляється, що внаслідок ворожого удару поранень дістав 61-річний чоловік.

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