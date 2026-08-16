Магучих преодолела 1,97 м в прыжках в высоту и завоевала золото Евро-2026 в Бирмингеме

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль чемпионата Европы-2026 в Бирмингеме в прыжках в высоту. Победным для нее стал результат 1,97 м, и это уже третье подряд золото континентального первенства в карьере спортсменки.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на "Украинская правда" Чемпион.

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Магучих стала единственной спортсменкой, которая пропустила стартовые планки 1,83 и 1,88, а 1,92 взяла с первой попытки, выйдя в лидеры соревнований.

1,95 Магучих преодолела со второй попытки, допустив свою первую ошибку, и пропустила вперед представительницу Польши Марию Жодзик, которая эту высоту взяла со старта. Также эту планку преодолела и Мария Вукович из Черногории.

В итоге на высоте 1,97 метра в секторе остались только Жодзик, Магучих и Вукович, которые разыгрывали между собой комплект медалей. И Ярослава, в отличие от соперниц, преодолела эту планку с первой попытки, чего оказалось достаточно для чемпионства.

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Что касается Ирины Геращенко, то она заняла 5-е место, остановившись на высоте 1,92.

Третья золотая медаль чемпионата Европы

В целом для Ярославы эта золотая медаль чемпионата Европы стала уже третьей в карьере.

Ранее она становилась чемпионкой в Мюнхене (2022 год) и Риме (2024 год). Также это "золото" стало первым для Украины на нынешнем Евро-2026 в Бирмингеме.

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Чемпионат Европы-2026 по легкой атлетике

Прыжки в высоту, женщины

Финал

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97

2. Мария Жодзик (Польша) – 1,95

3. Мария Вукович (Черногория) – 1,95

..5. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92