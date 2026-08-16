Магучіх взяла 1,97 м зі стрибків у висоту і здобула золото Євро-2026 у Бірмінгемі

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2026 у Бірмінгемі зі стрибків у висоту. Переможним для неї став результат 1,97 м, а це вже третє поспіль золото континентальної першості в кар'єрі спортсменки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду. Чемпіон.

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Магучіх стала єдиною спортсменкою, яка пропускала стартові планки 1,83 та 1,88, а 1,92 взяла з першої спроби, вийшовши у лідери змагань.

1,95 Магучіх взяла з другої спроби, допустивши свою першу помилку і пропустила вперед представницю Польщі Марію Жодзік, яка цю висоту взяла зі старту. Також цю планку подолала і Марія Вукович з Чорногорії.

У підсумку на 1,97 метра у секторі залишилися лише Жодзік, Магучіх та Вукович, які розігрували між собою комплект медалей. І Ярослава, на відміну від суперниць, взяла цю планку з першої спроби, чого виявилося достатньо для чемпіонства.

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Щодо Ірини Геращенко, то вона стала 5-ю, зупинившись на висоті 1,92.

Третя золота медаль європейської першості

Загалом для Ярослави ця золота медаль європейської першості стала вже третьою в кар'єрі.

Раніше вона ставала чемпіонкою у Мюнхені (2022 рік) та Римі (2024 рік). Також це "золото" стало першим для України на цьогорічному Євро-2026 у Бірмінгемі.

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Чемпіонат Європи-2026 з легкої атлетики

Стрибки у висоту, жінки

Фінал

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97

2. Марія Жодзік (Польща) – 1,95

3. Марія Вукович (Чорногорія) – 1,95

..5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92