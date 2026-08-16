РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9216 посетителей онлайн
Новости
403 1

Онофрийчук стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнении с обручем

Таисия Онофрийчук
Фото: Федерація художньої гімнастики України/Марія Музиченко

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль чемпионата мира-2026 в упражнении с обручем. Украинка набрала 30,700 балла и опередила представительниц Италии и Германии.

Как спередает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне Спорт".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Онофрийчук пробилась в три финала ЧМ-2026 по художественной гимнастике: в одном из них, в личном многоборье, остановилась в шаге от награды, заняв четвертое место. Следующим финалом для украинки стало выступление с обручем.

Читайте также: Магучих преодолела 1,97 м в прыжках в высоту и завоевала золото Евро-2026 в Бирмингеме

В финале Онофрийчук заняла первое место — по итогам выступлений украинка набрала 30,700 балла. Серебряной призеркой чемпионата мира стала итальянка София Рафаэли, а тройку призерок замкнула Дарья Варфоломеев из Германии.

Как отмечается, это первое "золото" Онофрийчук в карьере на уровне чемпионатов мира.

Кроме того, спортивная гимнастка принесла Украине первую победу на мировых первенствах с 2013 года. Последний раз это удавалось Анне Ризатдиновой, также в упражнении с обручем.

Читайте также: Европейская федерация гимнастики разрешила использование российской символики на турнирах

Автор: 

спорт (2601) гимнастика (102)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 