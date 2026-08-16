Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики у вправі з обручем

Фото: Федерація художньої гімнастики України/Марія Музиченко

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль Чемпіонату світу-2026 у вправі з обручем. Українка набрала 30,700 бала та випередила представниць Італії та Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Спорт".

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Онофрійчук відібралася у три фінали ЧС-2026 з художньої гімнастики: в одному з них, в особистому багатоборстві, зупинилася за крок від нагороди, посівши четверте місце. Наступним фіналом для українки став у вправі з обручем.

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У фіналі Онофрійчук посіла перше місце — за результатами виступів українка отримала 30.700 бала. Срібною призеркою світової першості стала італійка Софія Рафаелі, а трійку призерок довершила Дар'я Варфоломєєв з Німеччини.

Як зазначається, це перше "золото" Онофрійчук у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу.

А також художня гімнастка принесла Україні першу перемогу на світових першостях з 2013 року. Востаннє це вдавалося Ганні Різатдіновій також у вправі з обручем.

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