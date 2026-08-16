Директор CEO Club Ukraine Карчук вышел из польского СИЗО и вернулся домой
Директор CEO Club Ukraine Дмитрий Карчук сообщил о возвращении домой после 2,5 недель пребывания в польском СИЗО. По его словам, теперь он планирует выяснить обстоятельства задержания по европейскому ордеру на арест, выданному Германией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дмитрий Карчук написал в воскресенье, 16 августа, в Facebook.
"Я дома после 2,5 недель в польском СИЗО. Все закончилось так же резко, как и началось). На самом деле еще очень многое нужно выяснить: что это вообще было, как и какие документы были использованы, случайность это или что-то другое. Но теперь я уже способен действовать и буду во всем разбираться", — написал он.
"Лично я узнал много нового — о себе, о системе, которая задерживает людей на месяцы, даже когда их вина не доказана", — отметил Карчук.
Дело Карчука в ЕС
- Напомним, Дмитрия Карчука задержали 28 июля на пункте пропуска "Будомеж" на основании европейского ордера на арест, выданного Германией.
- По версии немецкого следствия, в 2024 году он якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя за сотрудника логистической компании, чтобы завладеть 171 электровелосипедом общей стоимостью более 126 тысяч евро. В то же время президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук предполагает, что личные данные Карчука могли использовать мошенники, которые и совершили хищение товара.
- 14 августа польский суд освободил директора CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, задержанного 28 июля. Немецкая сторона официально отозвала европейский ордер на его арест.
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