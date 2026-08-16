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Новости Задержание директора CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука
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Директор CEO Club Ukraine Карчук вышел из польского СИЗО и вернулся домой

Директор CEO Club Ukraine Карчук вышел из польского СИЗО
Фото: Dmytro Karchuk / Facebook

Директор CEO Club Ukraine Дмитрий Карчук сообщил о возвращении домой после 2,5 недель пребывания в польском СИЗО. По его словам, теперь он планирует выяснить обстоятельства задержания по европейскому ордеру на арест, выданному Германией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дмитрий Карчук написал в воскресенье, 16 августа, в Facebook.

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"Я дома после 2,5 недель в польском СИЗО. Все закончилось так же резко, как и началось). На самом деле еще очень многое нужно выяснить: что это вообще было, как и какие документы были использованы, случайность это или что-то другое. Но теперь я уже способен действовать и буду во всем разбираться", — написал он.

"Лично я узнал много нового — о себе, о системе, которая задерживает людей на месяцы, даже когда их вина не доказана", — отметил Карчук.

Дело Карчука в ЕС

  • Напомним, Дмитрия Карчука задержали 28 июля на пункте пропуска "Будомеж" на основании европейского ордера на арест, выданного Германией.
  • По версии немецкого следствия, в 2024 году он якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя за сотрудника логистической компании, чтобы завладеть 171 электровелосипедом общей стоимостью более 126 тысяч евро. В то же время президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук предполагает, что личные данные Карчука могли использовать мошенники, которые и совершили хищение товара.
  • 14 августа польский суд освободил директора CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, задержанного 28 июля. Немецкая сторона официально отозвала европейский ордер на его арест.

Автор: 

Польша (9735) СИЗО (1423)
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Топ комментарии
+2
гворят что кур доят
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16.08.2026 15:58 Ответить
+1
Ну вийшов із сізо, і що мені українцю зробити ? Поплакатися за бідненького ?
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16.08.2026 15:53 Ответить
+1
Все равно красть велосипеды нехорошо.
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16.08.2026 15:59 Ответить

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