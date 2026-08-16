Директор CEO Club Ukraine Карчук вийшов із польського СІЗО та повернувся додому
Директор CEO Club Ukraine Дмитро Карчук повідомив про повернення додому після 2,5 тижнів перебування у польському СІЗО. За його словами, тепер він планує з’ясувати обставини затримання за Європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дмитро Карчук написав у неділю, 16 серпня, у Facebook.
"Я вдома після 2,5 тижнів у польському СІЗО. Все закінчилося так само різко як і почалося). Насправді ще дуже багато чого потрібно з’ясувати: що це взагалі було, як і які документи було використано, випадковість це чи щось інше. Але тепер я уже спроможний діяти і буду у всьому розбиратись", - написав він.
"Особисто я дізнався багато нового – про себе, про систему, яка зажовує людей на місяці, навіть коли їх провина не доведена", - зауважив Карчук.
Справа Карчука у ЄС
- Нагадаємо, Дмитра Карчука затримали 28 липня на пункті пропуску "Будомеж" на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною.
- За версією німецького слідства, у 2024 році він нібито використав підроблені транспортні документи та видавав себе за працівника логістичної компанії, щоб заволодіти 171 електровелосипедом загальною вартістю понад 126 тисяч євро. Водночас президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук припускає, що персональні дані Карчука могли використати шахраї, які й здійснили викрадення товару.
- 14 серпня польський суд звільнив директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, затриманого 28 липня. Німецька сторона офіційно відкликала Європейський ордер на його арешт.
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