Директор CEO Club Ukraine Карчук вийшов із польського СІЗО та повернувся додому

Фото: Dmytro Karchuk / Facebook

Директор CEO Club Ukraine Дмитро Карчук повідомив про повернення додому після 2,5 тижнів перебування у польському СІЗО. За його словами, тепер він планує з’ясувати обставини затримання за Європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дмитро Карчук написав у неділю, 16 серпня, у Facebook.

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"Я вдома після 2,5 тижнів у польському СІЗО. Все закінчилося так само різко як і почалося). Насправді ще дуже багато чого потрібно з’ясувати: що це взагалі було, як і які документи було використано, випадковість це чи щось інше. Але тепер я уже спроможний діяти і буду у всьому розбиратись", - написав він.

"Особисто я дізнався багато нового – про себе, про систему, яка зажовує людей на місяці, навіть коли їх провина не доведена", - зауважив Карчук.

Справа Карчука у ЄС