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Новости Наземные роботизированные комплексы НРК Эвакуация раненых
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Командир штурмовой роты 475-го ОШП без бронежилета бросился спасать двух раненых бойцов под вражескими дронами. ВИДЕО

Командир штурмовой роты 475-го ОШП без бронежилета бросился спасать двух раненых бойцов под вражескими дронами.

Двое штурмовиков 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2" успешно атаковали позиции российских войск, однако во время возвращения на них напали вражеские дроны "Молния". Оба бойца получили тяжелые ранения и не могли самостоятельно передвигаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о спасении военных рассказал командир 475-го ОШП с позывным "Флинт".

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Для эвакуации раненых к ним направили наземный роботизированный комплекс. Однако во время движения НРК атаковал российский дрон. Платформа была повреждена, а бойцы остались на открытой местности под угрозой повторного удара.

Пока на командно-наблюдательном пункте искали способ эвакуировать военных, аэроразведка зафиксировала на дороге пикап, который на большой скорости двигался в направлении раненых.

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За рулем был командир штурмовой роты Владислав Польский. Он даже не успел надеть бронежилет, однако сам отправился на спасение своих подчиненных.

Польский подъехал к подбитому НРК, самостоятельно перегрузил тяжелораненых бойцов в пикап и вывез их в безопасное место.

"Этот человек совершил подвиг", — отметил "Флинт".

По словам командира, именно такие поступки офицеров формируют доверие бойцов. Они видят, что их командиры не прячутся за спинами подчиненных и готовы рисковать собственной жизнью ради спасения побратимов.

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ранение (3536) эвакуация (2395) ВСУ (8289) НРК наземный роботизированный комплекс (161)
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Топ комментарии
+10
Саме на таких Командирах ще і тримається наша армія - честь і хвала тобі Козаче!
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16.08.2026 17:33 Ответить
+9
Бережи Боже наших захисників!
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16.08.2026 17:32 Ответить
+6
Честь і слава таким командирам! Респект!
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16.08.2026 17:36 Ответить

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