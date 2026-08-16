Командир штурмової роти 475-го ОШП без бронежилета кинувся рятувати двох поранених бійців під ворожими дронами. ВIДЕО

Командир штурмової роти 475-го ОШП без бронежилета кинувся рятувати двох поранених бійців під ворожими дронами.

Двоє штурмовиків 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2" успішно атакували позиції російських військ, однак під час повернення їх атакували ворожі дрони "Молнія". Обидва бійці дістали тяжкі поранення та не могли самостійно пересуватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про порятунок військових розповів командир 475-го ОШП із позивним "Флінт".

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Для евакуації поранених до них направили наземний роботизований комплекс. Проте під час руху НРК атакував російський дрон. Платформа була пошкоджена, а бійці залишилися на відкритій місцевості під загрозою повторного удару.

Поки на командно-спостережному пункті шукали спосіб евакуювати військових, аеророзвідка зафіксувала на дорозі пікап, який на великій швидкості рухався у напрямку поранених.

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За кермом був командир штурмової роти Владислав Польський. Він навіть не встиг одягнути бронежилет, однак сам вирушив на порятунок своїх підлеглих.

Польський під'їхав до підбитого НРК, самотужки перевантажив важкопоранених бійців у пікап та вивіз їх у безпечне місце.

"Ця людина здійснила подвиг", - зазначив "Флінт".

За словами командира, саме такі вчинки офіцерів формують довіру бійців. Вони бачать, що їхні командири не ховаються за спинами підлеглих і готові ризикувати власним життям заради порятунку побратимів.

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