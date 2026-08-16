Один человек погиб вследствие российского удара по Кривому Рогу, — ОВА

Один человек погиб вследствие российского удара по Кривому Рогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В городе вспыхнул пожар

По словам Ганжи, после атаки в Кривом Роге возник пожар. Также была повреждена транспортная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог". Тогда сообщалось о двух погибших и повреждениях основных производственных объектов предприятия.

Читайте: Войска РФ 5 раз атаковали пожарную часть в Марганце: есть повреждения. ФОТОрепортаж