Один человек погиб вследствие российского удара по Кривому Рогу, — ОВА
Один человек погиб вследствие российского удара по Кривому Рогу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
В городе вспыхнул пожар
По словам Ганжи, после атаки в Кривом Роге возник пожар. Также была повреждена транспортная инфраструктура.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог". Тогда сообщалось о двух погибших и повреждениях основных производственных объектов предприятия.
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