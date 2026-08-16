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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Один человек погиб вследствие российского удара по Кривому Рогу, — ОВА

Обстрелы Кривого Рога

Один человек погиб вследствие российского удара по Кривому Рогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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В городе вспыхнул пожар

По словам Ганжи, после атаки в Кривом Роге возник пожар. Также была повреждена транспортная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по "АрселорМиттал Кривой Рог". Тогда сообщалось о двух погибших и повреждениях основных производственных объектов предприятия.

Читайте: Войска РФ 5 раз атаковали пожарную часть в Марганце: есть повреждения. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1604) обстрел (34887) атака (1948) Днепропетровская область (5619) Криворожский район (442)
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