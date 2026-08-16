Одна людина загинула внаслідок російського удару по Кривому Рогу, - ОВА
Одна людина загинула внаслідок російського удару по Кривому Рогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У місті спалахнула пожежа
За словами Ганжі, після атаки у Кривому Розі виникла пожежа. Також було пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг". Тоді повідомлялося про двох загиблих та пошкодження основних виробничих об’єктів підприємства.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль