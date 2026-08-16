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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Війська РФ 5 разів атакували пожежну частину у Марганці: є пошкодження. ФОТОрепортаж

Війська РФ 5 разів атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Марганці на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Атака на підрозділ ДСНС

Як зазначається, під ударом опинилися пожежне депо та техніка. Внаслідок атак пошкоджено будівлю підрозділу та 3 пожежні автомобілі.

На щастя, рятувальники не постраждали.

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удар по рятувальниках
удар по рятувальниках
удар по рятувальниках
удар по рятувальниках
удар по рятувальниках

Автор: 

Марганець (101) обстріл (36179) ДСНС (5430) Дніпропетровська область (5184) Нікопольський район (873)
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