Війська РФ 5 разів атакували пожежну частину у Марганці: є пошкодження. ФОТОрепортаж
Війська РФ 5 разів атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Марганці на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Атака на підрозділ ДСНС
Як зазначається, під ударом опинилися пожежне депо та техніка. Внаслідок атак пошкоджено будівлю підрозділу та 3 пожежні автомобілі.
На щастя, рятувальники не постраждали.
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