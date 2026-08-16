Войска РФ 5 раз атаковали пожарную часть в Марганце: есть повреждения. ФОТОрепортаж
Вооруженные силы РФ 5 раз обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Марганце в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Атака на подразделение ГСЧС
Как отмечается, под ударом оказались пожарное депо и техника. В результате атак повреждены здание подразделения и 3 пожарных автомобиля.
К счастью, спасатели не пострадали.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль