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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Войска РФ 5 раз атаковали пожарную часть в Марганце: есть повреждения. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы РФ 5 раз обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Марганце в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Атака на подразделение ГСЧС

Как отмечается, под ударом оказались пожарное депо и техника. В результате атак повреждены здание подразделения и 3 пожарных автомобиля.

К счастью, спасатели не пострадали.

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удар по спасателям
удар по спасателям
удар по спасателям
удар по спасателям
удар по спасателям

Автор: 

Марганец (113) обстрел (34876) ГСЧС (5435) Днепропетровская область (5619) Никопольский район (870)
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