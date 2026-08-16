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Новости Перемирие Израиля и ХАМАС
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Спецпосланник Трампа Кушнер отправляется на переговоры с лидером ХАМАС в Египет

Кушнер отправляется на переговоры с лидером ХАМАС в Египет

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер должен встретиться в Египте с новым лидером группировки ХАМАС Халилом аль-Хайей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Встреча должна состояться в воскресенье, 16 августа. Ее цель — попытаться сохранить план перемирия, который ранее отверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Кушнер вновь будет вести переговоры с представителем ХАМАС

По данным собеседника CNN, Халил аль-Хайя должен встретиться с Джаредом Кушнером и главой Совета мира.

До этого Кушнер встречался с аль-Хайей лишь один раз. Тогда они обсуждали предварительное мирное соглашение, на основе которого впоследствии произошло освобождение израильских заложников в Секторе Газа.

После переговоров в Египте Кушнер и глава Совета мира должны отправиться в Израиль. В понедельник они планируют встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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Нетаньяху отверг предложенный план

В конце июля Дональд Трамп заявил, что его Совет мира достиг "исторического соглашения" о полном разоружении ХАМАС и других боевых группировок в Секторе Газа.

План состоял из 15 пунктов. Он предусматривал поэтапные шаги, в частности вывод израильских военных из сектора.

Впоследствии Биньямин Нетаньяху отверг предложенное соглашение. Он настаивает на том, что Израиль не может вывести своих военных из Сектора Газа до полного разоружения ХАМАС.

Автор: 

Египет (769) Кушнер Джаред (83) Хамас (226) Трамп Дональд (8101)
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Топ комментарии
+8
Дурне поїхало в турне..
Приїхало з турне
осталося дурне
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16.08.2026 19:37 Ответить
+4
Затькі замісь фахових дипломатів.
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16.08.2026 19:37 Ответить
+4
це буде чудова глухокута угода! яку не буде винокувати ніхто, крім балетмайстра жовтого дому...
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16.08.2026 19:45 Ответить

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