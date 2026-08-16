Спецпосланник Трампа Кушнер отправляется на переговоры с лидером ХАМАС в Египет
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер должен встретиться в Египте с новым лидером группировки ХАМАС Халилом аль-Хайей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Встреча должна состояться в воскресенье, 16 августа. Ее цель — попытаться сохранить план перемирия, который ранее отверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Кушнер вновь будет вести переговоры с представителем ХАМАС
По данным собеседника CNN, Халил аль-Хайя должен встретиться с Джаредом Кушнером и главой Совета мира.
До этого Кушнер встречался с аль-Хайей лишь один раз. Тогда они обсуждали предварительное мирное соглашение, на основе которого впоследствии произошло освобождение израильских заложников в Секторе Газа.
После переговоров в Египте Кушнер и глава Совета мира должны отправиться в Израиль. В понедельник они планируют встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Нетаньяху отверг предложенный план
В конце июля Дональд Трамп заявил, что его Совет мира достиг "исторического соглашения" о полном разоружении ХАМАС и других боевых группировок в Секторе Газа.
План состоял из 15 пунктов. Он предусматривал поэтапные шаги, в частности вывод израильских военных из сектора.
Впоследствии Биньямин Нетаньяху отверг предложенное соглашение. Он настаивает на том, что Израиль не может вывести своих военных из Сектора Газа до полного разоружения ХАМАС.
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