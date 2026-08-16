Спецпосланець Трампа Кушнер їде на переговори з лідером ХАМАС у Єгипет

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер має зустрітися в Єгипті з новим лідером угруповання ХАМАС Халілом аль-Хайєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Зустріч має відбутися у неділю, 16 серпня. Її мета — спробувати зберегти план перемир’я, який раніше відкинув прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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Кушнер знову говоритиме з представником ХАМАС

За даними співрозмовника CNN, Халіл аль-Хайя має зустрітися з Джаредом Кушнером та керівником Ради миру.

До цього Кушнер зустрічався з аль-Хайєю лише один раз. Тоді вони обговорювали попередню мирну угоду, на основі якої згодом відбулося звільнення ізраїльських заручників у секторі Гази.

Після переговорів у Єгипті Кушнер та очільник Ради миру мають вирушити до Ізраїлю. У понеділок вони планують зустрітися з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

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Нетаньягу відкинув запропонований план

Наприкінці липня Дональд Трамп заявив, що його Рада миру досягла "історичної угоди" щодо повного роззброєння ХАМАС та інших бойових угруповань у секторі Гази.

План складався з 15 пунктів. Він передбачав поетапні кроки, зокрема виведення ізраїльських військових із сектору.

Згодом Біньямін Нетаньягу відкинув запропоновану угоду. Він наполягає, що Ізраїль не може вивести своїх військових із Гази до повного роззброєння ХАМАС.