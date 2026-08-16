УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13040 відвідувачів онлайн
Новини Перемир’я Ізраїлю та ХАМАС
756 13

Спецпосланець Трампа Кушнер їде на переговори з лідером ХАМАС у Єгипет

Кушнер їде на переговори з лідером ХАМАС до Єгипту

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер має зустрітися в Єгипті з новим лідером угруповання ХАМАС Халілом аль-Хайєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Зустріч має відбутися у неділю, 16 серпня. Її мета — спробувати зберегти план перемир’я, який раніше відкинув прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кушнер знову говоритиме з представником ХАМАС

За даними співрозмовника CNN, Халіл аль-Хайя має зустрітися з Джаредом Кушнером та керівником Ради миру.

До цього Кушнер зустрічався з аль-Хайєю лише один раз. Тоді вони обговорювали попередню мирну угоду, на основі якої згодом відбулося звільнення ізраїльських заручників у секторі Гази.

Після переговорів у Єгипті Кушнер та очільник Ради миру мають вирушити до Ізраїлю. У понеділок вони планують зустрітися з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед союзників США у Перській затоці зростає невдоволення політикою Трампа щодо Ірану, - WP

Нетаньягу відкинув запропонований план

Наприкінці липня Дональд Трамп заявив, що його Рада миру досягла "історичної угоди" щодо повного роззброєння ХАМАС та інших бойових угруповань у секторі Гази.

План складався з 15 пунктів. Він передбачав поетапні кроки, зокрема виведення ізраїльських військових із сектору.

Згодом Біньямін Нетаньягу відкинув запропоновану угоду. Він наполягає, що Ізраїль не може вивести своїх військових із Гази до повного роззброєння ХАМАС.

Автор: 

Єгипет (223) Кушнер Джаред (82) Хамас (231) Трамп Дональд (8138)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Дурне поїхало в турне..
Приїхало з турне
осталося дурне
показати весь коментар
16.08.2026 19:37 Відповісти
+3
це буде чудова глухокута угода! яку не буде винокувати ніхто, крім балетмайстра жовтого дому...
показати весь коментар
16.08.2026 19:45 Відповісти
+2
Затькі замісь фахових дипломатів.
показати весь коментар
16.08.2026 19:37 Відповісти

Завантаження...

 
 